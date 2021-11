Pogoda długoterminowa. Poranne opady śniegu 23 listopada mogli dostrzec mieszkańcy Warmii, Mazur, Suwalszczyzny, Podlasia i Mazowsza, a także rejonu Karpat. To jednak nie koniec, bo opady mogą wystąpić także w godzinach popołudniowych. - Deszcz ze śniegiem spadnie na krańcach północnych, a także w regionie Mazur, na Suwalszczyźnie i w górach. Temperatura wzrośnie i wyniesie od 2-3 stopni na wschodzie, 4-5 w centrum, 6-7 w zachodniej części kraju, do 7-8 stopni na Pomorzu Zachodnim i 9 stopni nad morzem - przekazała Małgorzata Tomczuk z IMGW.

Warstwą śniegu pokryły się także Tatry. Ratownicy TOPR uważają jednak, że nie ma jeszcze powodów, aby wydawać ostrzeżenia lawinowe. - Warunki są bardzo wymagające, dla bardzo wprawnych turystów. Można powiedzieć, że są gorsze niż przy pełnej pokrywie śnieżnej zimą. W wielu miejscach sporo lodu zamaskowanego małą ilością śniegu. Lód jest bardzo twardy. I też resztki tego starego śniegu, który też jest zbetonowany. Na razie, póki co, nie zanosi się na jakieś większe opady - powiedział w rozmowie z TVN24 Edward Lichota, ratownik TOPR.

Opady śniegu w Polsce. Za kilka dni uderzenie zimy i śnieżyce

Zmiana pogody to zasługa arktycznego powietrza, które dotarło do nas z okolic bieguna północnego. Karkonoski Park Narodowy poinformował na Twitterze, że dzisiejszej nocy na Śnieżce panował dwucyfrowy mróz. "O pierwszej w nocy było -10.3 °C, a godzinę później już -10.9 °C. O 5 rano ociepliło się do -8.1 °C. Odczuwalna to jednak i tak -32.67 °C" - czytamy.

Prawdziwe uderzenie zimy ma jednak nastąpić dopiero w piątek 26 listopada. Jak informują "Fani Pogody", "widać tutaj rozległą strefę opadów śniegu oraz centrum niżu zlokalizowane na południu Polski. Model GFS piątkową śnieżycę widzi jeszcze intensywniejszą. W przeciągu kilku godzin lokalnie spaść może nawet kilkanaście centymetrów śniegu".

"Przyszły weekend i kolejne dni przyniosą w Polsce kolejne aktywne niże, w weekend z południa, po weekendzie z zachodu. Modele widzą, że opady wkraczając w nasz region, wychłodzony chłodnymi masami powietrza, właśnie nad Polską przekształcały będą się w opady śniegu" - podaje portal.

