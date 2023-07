Aktywna elektrycznie burza nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia dla 13 województw

Burze nad Polską. O niebezpiecznym zjawisku poinformowali Łowcy Burz. "Uwaga! Aktywna elektrycznie burza przechodzi w tej chwili nad Kołobrzegiem! Jeśli ktoś z was aktualnie przebywa w okolicach - raportujcie w komentarzach, jak to wygląda. W systemie SkyPredict zostały wydane ostrzeżenia dla szerokiego pasa wybrzeża" - czytamy w komunikacie.

"W międzyczasie zachmurzenie nad pozostałą częścią Polski zaczyna zanikać - zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia burz w obszarze przewidzianym w prognozie konwekcyjnej" (określa zwykle z kilkunastogodzinnym wyprzedzeniem przybliżony obszar, w którym jest szansa na powstanie burz - red.) - poinformowano.

"Elektryczna burza ma wysoki potencjał zagrożenia i powoduje dużo nieprzyjemnego hałasu" - wyjaśnia portal meteorologiaenred.com. To typ burzy, której towarzyszą głośne i krótkotrwałe grzmoty oraz obfite deszcze.

Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

Gdzie jest burza? IMGW ostrzega

W środę IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla niemal całej Polski. Burze nie wystąpią tylko na zachodnich i wschodnich krańcach kraju. Alerty IMGW obowiązują aż w 13 województwach:

pomorskim;

zachodniopomorskim (we wschodniej części regionu);

kujawsko-pomorskim;

warmińsko-mazurskim (powiaty zachodnie);

mazowieckim (poza wschodnimi powiatami);

łódzkim;

wielkopolskim (z wyłączeniem zachodnich powiatów);

dolnośląskim (poza powiatami północno-zachodnimi);

opolskim;

śląskim;

małopolskim;

świętokrzyskim;

podkarpackim (oprócz krańców północno-wschodnich).

Front atmosferyczny będzie się przemieszczał z zachodu na wschód. - Przyniesie silniejsze opady deszczu i burze niemal w całym kraju. Nie powinny one dotrzeć tylko na Podlasie, na krańce północno-wschodnie - przekazała PAP synoptyk IMGW Ilona Śmigrocka.

- Te silniejsze burze z porywami do 80 km/h, w których lokalnie może spaść duży grad do ok. 5 cm i deszcz do 30 mm, spodziewane są w zachodniej połowie kraju – na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku – ostrzegła ekspertka z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

We wschodniej części kraju będzie jeszcze upalnie. - Do 32 stopni Celsjusza na Mazowszu. Na zachodzie, już po przejściu frontu, bez upałów, ale też ciepło, do 28 stopni. Najchłodniej nad morzem, tam ok. 22-23 stopnie – powiedziała synoptyk IMGW. Wiatr na wschodzie będzie słaby, południowy, a na zachodzie silniejszy, umiarkowany, zachodni, podczas burz porywisty.

W nocy ze środy na czwartek front przesunie się na wschód i południe kraju. Spodziewane są tam burze, zwłaszcza w pierwszej części nocy. Bez opadów i burz na zachodzie kraju i na Pomorzu. Tam będzie się już rozpogadzało. W czwartek więcej deszczu spadnie na południu kraju.

RadioZET.pl/PAP/Łowcy Burz/TVN Meteo/IMGW/meteorologiaenred.com