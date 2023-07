Poważny pożar pałacu, w akcji setka strażaków. "Straty są bezcenne"

"Straty historyczno-kulturowe są bezcenne" - przekazało na Facebooku Sołectwo Konarzewo, odnosząc się do pożaru barokowego pałacu, który wybuchł we wtorek wieczorem. Z ogniem walczyło około 100 strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.