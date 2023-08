Alarmy w 14 województwach. Pogodowe piekło nad Polską. "Zostań w domu"

Pogoda w Polsce może zagrozić zdrowiu, a nawet życiu. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają: to będzie kolejny upalny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza nad morzem, około 27-30 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 32 stopni w centrum i na południowym zachodzie Polski. Następnie czeka nas "tropikalna noc" – termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 18 do 20 stopni Celsjusza. Kolejne dni będą nadal upalne – z temperaturami dochodzącymi nawet do 35 stopni.

Fala upału w Polsce. Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek 14 sierpnia ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed upałem. Pomarańczowe alerty obowiązują na terenie 14 województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

dolnośląskiego (z wyjątkiem powiatów: karkonoskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kłodzkiego),

opolskiego,

śląskiego (poza powiatami: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała),

małopolskiego (poza powiatami: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim),

podkarpackiego (poza powiatami: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim),

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

podlaskiego (w powiatach południowych),

warmińsko-mazurskiego (w powiatach: szczycieńskim, olsztyńskim, Olsztyn, nidzickim, działdowskim, ostródzkim, iławskim i nowomiejskim).

Niższy stopień ostrzeżeń wydano w południowych powiatach czterech województw:

dolnośląskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

fot. IMGW

Gdzie jest burza? Pogodowa mapa zagrożeń

W poniedziałek burze mogą wystąpić lokalnie w centralnej i północnej części kraju. "Będą związane ze strefą pofalowanego frontu atmosferycznego, który powoli będzie przemieszczać się z południa na północ" – czytamy w komunikacie profilu Burza-Alert-IMGW. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, a w woj. lubuskim i wielkopolskim punktowo do około 20 litrów na m2. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km/h. Możliwy grad – zwłaszcza na zachodzie kraju.

fot. IMGW

RCB przypomina zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Alert drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa w związku z upałami. "Noś nakrycie głowy, nie zostawiaj dzieci i zwierząt w samochodzie, ogranicz przebywanie w pełnym słońcu, pij dużo niegazowanej wody, unikaj wysiłku fizycznego, zostań w domu, jeśli możesz, stosuj kremy z filtrem UV, w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna, noś lekką i przewiewną odzież, nie pij alkoholu, bo odwadnia organizm" – napisano w komunikacie.

RadioZET.pl/IMGW/RCB