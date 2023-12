Atak zimy w Polsce. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia. Tu będzie niebezpiecznie

Pogoda zrobiła się niebezpieczna. Warunki na drogach są złe szczególnie na południu Polski. Do jutra spaść tam ma najwięcej śniegu w całym kraju. Jazdę utrudniać może także gołoledź.

"Silne załamanie pogody przynosi niż genueński, który znad Bałkanów przemieścił się nad Ukrainę" - informuje portal Fani Pogody. Najwięcej opadów w Polsce ma spaść w godzinach wieczornych i nocnych. "Niewykluczone, że w ciągu 24 h odnotujemy przyrost pokrywy śnieżnej do 30-50 cm. Najwięcej w górach i na pogórzu, natomiast nieco mniej na południowym wschodzie i wschodzie - do 20-35 cm" - czytamy.

Śnieżyce i trudne warunki na drogach na południu Polski

- Wszędzie będzie padał śnieg, szczególnie w południowej części kraju. Mniej tych opadów śniegu będzie na pozostałym obszarze, ale także się pojawią, a na Wybrzeżu prognozowany jest również deszcz ze śniegiem – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyk IMGW zaznaczyła, że na południu, w rejonie Podkarpacia i Małopolski, wydane są ostrzeżenia o intensywnych opadach śniegu, marznących opadach deszczu lub mżawki powodującej gołoledź. Tego deszczu najwięcej ma spaść w okolicach Leska w Bieszczadach. - Ostrzeżenia na śnieg są od pierwszego do trzeciego stopnia i obowiązywać będą do późnych godzin wieczornych, a im bardziej na wschód, to nawet do godzin porannych – podkreśliła Dąbrowska.

IMGW wydał ostrzeżenia

Alerty najwyższego III stopnia przed intensywnym śniegiem wydano dla województw:

małopolskiego , w powiatach suskim i myślenickim;

, w powiatach suskim i myślenickim; podkarpackiego, w powiatach: strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim.

W nocy z soboty na niedzielę w mocy pozostają ostrzeżenia wydane dla południa kraju o intensywnych i marznących opadach śniegu i deszczu. - Strefa tych słabszych opadów śniegu obejmie już cały kraj. Będą one występowały także na Wybrzeżu i Pomorzu i tam jest prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 8 cm. Natomiast w rejonach Beskidów i Tatr przybędzie śniegu o ok. 10-15 cm. Lokalnie w Polsce południowej dopada ok. 10 cm śniegu – powiedziała synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 7 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, około minus 3 stopni w centrum, do zera na Półwyspie Helskim. Trochę bardziej spadnie w kotlinach sudeckich. Tam, jak wskazała synoptyk IMGW, będzie ok. minus 9 stopni. Wiatr powieje z kierunku głównie północno-zachodniego, będzie słaby i umiarkowany. W górach i na południu miejscami wiatr będzie porywisty, ale te porywy nie przekroczą 40 km/h. Jednak tam, gdzie przy tym wietrze padać będzie śnieg, mogą tworzyć się zawieje i zamiecie.

