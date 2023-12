Polska pod śniegiem. W sobotę największe opady. IMGW wydało czerwone alerty

Zima na dobre zadomowiła się w Polsce. Obfite opady śniegu będą występować również w sobotę i niedzielę. - W całym kraju zachmurzenie duże, z silnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południu w sobotę może spaść do 25 cm śniegu. Termometry wskażą od -4 do 4 stopni Celsjusza - poinformowała PAP Ewa Łapińska, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ( IMGW).

Ostrzeżenia IMGW. Duże opady śniegu

Z powodu obfitych opadów śniegu i mrozów IMGW wydało ostrzeżenia w różnych kategoriach. Najwyższe III stopnia wydano dla regionów:

woj. małopolskie (pow. myślenicki, suski),

(pow. myślenicki, suski), woj. podkarpackie (pow. strzyżowski, rzeszowski, Rzeszów, łańcucki, leżajski, przeworski).

" Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 40 cm do 55 cm, wysoko w Karpatach do 65 cm. Najbardziej intensywnych opadów należy spodziewać się w sobotę" - wynika z komunikatu IMGW.

Ostrzeżenia II stopnia przez dużymi opadami śniegu wydano dla:

woj. śląskiego (pow. żywiecki, bielski, Bielsko-Biała, cieszyński),

(pow. żywiecki, bielski, Bielsko-Biała, cieszyński), woj. małopolskiego (pow. wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, krakowski, Kraków, bocheński, proszowicki, bocheński, brzeski, Tarnów, tarnowski, dąbrowski, limanowski, nowotarski).

(pow. wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, krakowski, Kraków, bocheński, proszowicki, bocheński, brzeski, Tarnów, tarnowski, dąbrowski, limanowski, nowotarski). woj. podkarpackiego (pow. ropczycko-sędziszowski, mielecki, dębicki, tarnobrzeski, kolbuszowski, jarosławski, lubaczowski, stalowolski)

(pow. ropczycko-sędziszowski, mielecki, dębicki, tarnobrzeski, kolbuszowski, jarosławski, lubaczowski, stalowolski) woj. lubelskiego (pow. janowski, biłgorajski, Zamość, zamojski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski).

"Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 30 cm do 40 cm, lokalnie na terenach powyżej 600 m n.p.m. do 45 cm. Najbardziej intensywne opady prognozowane są w sobotę w dzień" - wynika z komunikatu IMGW.

Alerty I stopnia przez dużymi opadami śniegu wydano dla:

woj. małopolskie (pow. olkuski, miechowski),

(pow. olkuski, miechowski), woj. śląskie (pow. będziński, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, Częstochowa, częstochowski, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, gliwicki, Jastrzębie-Zdrój Jaworzno, pszczyński, bieruńsko-lędziński, Rybnik, rybnicki, raciborski, mikołajski, Ruda Śląska, Siemianowie Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Sosnowiec, Mysłowice, lubliniecki, Piekary Śląskie, myszkowski).

(pow. będziński, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, Częstochowa, częstochowski, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, gliwicki, Jastrzębie-Zdrój Jaworzno, pszczyński, bieruńsko-lędziński, Rybnik, rybnicki, raciborski, mikołajski, Ruda Śląska, Siemianowie Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Sosnowiec, Mysłowice, lubliniecki, Piekary Śląskie, myszkowski). woj. opolskie (pow. głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, prudnicki, nyski, opolski, Opole, brzeski, strzelecki),

(pow. głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, prudnicki, nyski, opolski, Opole, brzeski, strzelecki), woj. dolnośląskie (pow. kłodzki, ząbkowicki, wałbrzyski, Wałbrzych, dzierżoniowski, strzeliński),

(pow. kłodzki, ząbkowicki, wałbrzyski, Wałbrzych, dzierżoniowski, strzeliński), woj. świętokrzyskie (pow. kazimierski, buski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski, kielecki, Kielce, skarżyński, starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski, staszowski),

(pow. kazimierski, buski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski, kielecki, Kielce, skarżyński, starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski, staszowski), woj. lubelskie (pow. kraśnicki, opolski, puławski, lubelski, Lublin, lubartowski, radzyński, bialski, Biała Podlaska, parczewski, włodawski, łęczyński, świdnicki).

(pow. kraśnicki, opolski, puławski, lubelski, Lublin, lubartowski, radzyński, bialski, Biała Podlaska, parczewski, włodawski, łęczyński, świdnicki). woj. mazowieckie (pow. zwoleński, lipski).

"Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 25 cm" - wynika z komunikatu IMGW.

Prognoza pogody IMGW. Intensywne opady śniegu

W sobotę w całym kraju zachmurzenie będzie duże. Na północy przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południu opady śniegu, miejscami intensywne. Przyrost pokrywy śnieżnej na południu Śląska wyniesie do 20 cm, w Małopolsce do 25 cm, na Podkarpaciu ok. 20 cm. Na krańcach południowych śnieg może przechodzić w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź.

Temperatura maksymalna od -3 do zera stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, do 4 nad morzem. Wiatr będzie słaby, na południu chwilami umiarkowany, północno wschodni, skręcający na północny.

W nocy w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy. Tam wystąpią przelotne opady śniegu a nad morzem deszczu ze śniegiem. Na południu opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Na krańcach Małopolski i Podkarpacia będzie padał marznący deszcz powodujący gołoledź. W Bieszczadach intensywne opady śniegu. Suma opadów śniegu na południu kraju wyniesie od 15 do 25 cm.

Temperatura minimalna od -14 stopni Celsjusza w Wielkopolsce, w centrum i na wschodzie od -8 do -5, na południu ok. -3, do 2 stopni na Helu. Wiatr słaby, północno wschodni i północny.

Źródło: Radio ZET/PAP/IMGW