Zachariasz w natarciu, wydano czerwony alert. Fatalne wieści dla urlopowiczów w tej części Polski

Pogoda w całym kraju pozostaje pod wpływem cyklonu Zachariasz. Poniedziałek przyniesie nam jesienną aurę. Jest chłodno i w wielu miejscach pada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-16 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem, około 18 st. w centrum do 20 st. miejscami na południu.

Zachariasz nad Polską. Czerwony alert przed sztormem

W poniedziałek i wtorek w woj. pomorskim spodziewany jest także silny wiatr – prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na północy województwa wiatr może wiać z prędkością nawet 110 km/h.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW-PIB - Wydział w Szczecinie wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej. Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała, że ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek od godz. 10 do wtorku do godz. 15. we wschodniej części strefy brzegowej. Synoptycy przewidują wiatr południowo-zachodni 6 do 7 wzrastający na 8 do 9, w porywach 10, na północy do 11 w skali Beauforta. Możliwe są też burze.

Nad Bałtykiem wydano pomarańczowe alerty

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano nad Bałtykiem. W woj. pomorskim będą obowiązywać od godz. 9 w poniedziałek do godz. 14 we wtorek i dotyczą powiatów lęborskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego oraz Słupska. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 65 km/h w porywach do 100 km/h, możliwe porywy do 110 km/h, zachodni i południowo-zachodni. We wtorek od rana stopniowe słabnięcie wiatru" - przekazał w komunikacie dyżurny synoptyk IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywać od godz. 11 w poniedziałek do godz. 11 we wtorek i dotyczy powiatów bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego i tczewskiego, a także Gdańska, Gdyni i Sopotu. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i południowego zachodu" – poinformował synoptyk IMGW.

Alerty II stopnia przed silnym wiatrem wydano także dla woj. zachodniopomorskiego. Groźna pogoda dotyczy powiatów:

Świnoujście,

kamieńskiego,

gryfickiego,

kołobrzeskiego,

koszalińskiego,

Koszalin,

sławieńskiego.

Żółte ostrzeżenia I stopnia obowiązują w powiatach: polickim, gryfickim, pyrzyckim, stargardzkim, goleniowskim, łobeskim, drawskim, świdwińskim, białogardzkim i szczecineckim.

Niebezpiecznie może być także na południu Polski. Dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami z gradem.

Przypomnijmy, pierwszy stopień alertów jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Drugi stopień zagrożenia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Trzeci alert IMGW przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo/IMGW