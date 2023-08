Fatalna pogoda, w tym ostrzeżenia przed sztormem, oznaczają formalny zakaz wchodzenia do Bałtyku. W niedzielę 6 sierpnia nie zabrakło jednak ludzi, którzy złamali obostrzenia i spróbowali skonfrontować się z żywiołem.

Niestety, tylko w samej Jastarni na Półwyspie Helskim doszło do dwóch utonięć. Mówił o tym w TVN24 Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bałtyk nie wybaczył błędów. Nie żyją dwie osoby. "Co z wami?"

"Na niestrzeżonej plaży w Jastarni wyciągnięto z wody 54-latka. Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. W tym samym mieście utonął inny mężczyzna, około 40-letni" – podał Tvn24.pl. Nie był to jednak koniec dramatów nad polskim morzem.

W Kuźnicy topił się tego samego dnia ojciec z synem. O ile 16-latka udało się wyciągnąć z wody, to niestety ratownicy nie odnaleźli jego ojca. "Zgadnijcie, jaki będzie efekt. Co z wami? Wszędzie ogłaszają sztorm" – przekazał w sieci Sebastian Kluska, apelując o opamiętanie śmiałków wchodzących do Bałtyku przy czerwonych flagach.

Na koniec dyrektor SAR poinformował o kolejnej dramatycznej akcji ratunkowej nad Bałtykiem, tym razem mającej szczęśliwy finał. Chodziło o interwencję w okolicy falochronu w Darłowie (woj. zachodniopomorskie), gdzie nietrzeźwy mężczyzna spadł do wody.

"Dziękuj chłopie temu, co rzucił za tobą (koło ratunkowe - red.). Aż się boję jutra" - napisał na Twitterze Sebastian Kluska.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że tylko od 1 kwietnia do 3 sierpnia życie nad wodą straciło już 181 osób. Niezmiennie apeluje się o bezpieczny wypoczynek nad akwenem – pływanie tylko w wyznaczonych miejscach, niewbieganie do wody z rozgrzanym organizmem, zakładanie kapoków podczas uprawiania sportów wodnych i przy wypływaniu na głębię.

W pasie polskiego Wybrzeża, od Świnoujścia po Hel, obowiązują w poniedziałek alerty 2. stopnia przed silnym wiatrem. IMGW ostrzegł, że osiągnie on średnią prędkość od 50 km/h do 65 km/h, w porywach nawet do 110 km/h. Dopiero od wtorku wiatr nad morzem ma stopniowo słabnąć. Jednak z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.

RadioZET.pl/TVN24/Sebastian Kluska - Twitter/RCB/Meteo.imgw.pl