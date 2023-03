Burze ogarniają dużą część Polski. Miejscami będzie mocno lało. Wydano alerty

Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedział, że od zachodu nadciągają do Polski silniejsze opady deszczu z burzami, których należy spodziewać się po południu i wieczorem. - W trakcie tych burz najsilniejsze opady deszczu prognozowane są w pasie, gdzie obowiązują ostrzeżenia - od Niziny Szczecińskiej przez ziemię lubuską po zachodnie krańce Dolnego Śląska. Tam miejscami w trakcie burz może spaść nawet do 20 mm deszczu, a porywy wiatru osiągać mogą 70 km/h – zaznaczył.

Od godziny 16 do 20 w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dla województw:

zachodniopomorskiego , dla powiatów: gryfińskiego, pyrzyckiego i myśliborskiego;

, dla powiatów: gryfińskiego, pyrzyckiego i myśliborskiego; lubuskiego , dla prawie całego województwa poza powiatem wschowskim;

, dla prawie całego województwa poza powiatem wschowskim; dolnośląskiego, dla powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego i lubańskiego.

Gdzie jest burza? Wydano alerty

Strefa przelotnego deszczu i burz będzie się przemieszczać na wschód. - Więc w części wschodniej woj. zachodniopomorskiego, na wschodzie woj. pomorskiego, na Kujawach, w Wielkopolsce i być może na krańcach ziemi łódzkiej także możliwe są burze, ale dopiero wieczorem – powiedział Ogrodnik. Najchłodniej w czwartek jest w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na północnym wschodzie Polski. Tam ok. 8-10 stopni Celsjusza.

10 stopni maksymalnie też na tzw. ścianie wschodniej – od Białegostoku po Rzeszów. W centrum termometry wskazuą ok. 12 stopni Celsjusza. Najcieplejszym rejonem Polski jest woj. zachodniopomorskie, bo tam 15 stopni oraz Dolny Śląsk - do 16 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Tylko w trakcie burz porywy mogą osiągać do 70 km/h.

Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

W nocy z czwartku na piątek strefa opadów i burz przemieszczać się będzie z zachodu do centrum, a potem na wschód Polski. - Burze możliwe są początkowo na Kujawach, na ziemi łódzkiej, w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, a im dalej przemieszczając się na wschód, to szansa ich występowania jest mniejsza. Tam raczej pojawią się opady deszczu – ocenił synoptyk IMGW.

- Najwyższe sumy opadów prognozujemy we wschodniej Polsce. Miejscami na Lubelszczyźnie spadnie do 10 mm deszczu a na Podkarpaciu do 12 mm. Tam, gdzie wieczorem możliwe burze, także miejscami spadnie do 10 mm deszczu. I tam porywy wiatru sięgną do 70 km/h – powiedział. Zaznaczył, że noc z czwartku na piątek będzie bez mrozu. - Najchłodniej na wschodzie kraju, tam od 4 stopni Celsjusza, w centrum ok. 6-7 stopni, a najcieplej, bo 8 stopni Celsjusza, ma być w Szczecinie i Zielonej Górze – dodał Ogrodnik.

