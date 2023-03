Pogoda na kwiecień i Wielkanoc. Najnowsza prognoza jest bezlitosna

Pogoda po kilku dniach zimowego powiewu poprawiła się, jest słonecznie i dużo cieplej. W środę termometry wskazują maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Podhalu i Suwalszczyźnie, 7 w centrum, do 10 stopni na południowym zachodzie. W nocy ze środy na czwartek mroźno – od minut 4 do minus 1 stopnia – będzie jedynie na wschodzie i południowym wschodzie kraju.

Ocieplenie będzie krótkie

Na zmianę pogody w Europie Zachodniej wpływa niż znad Atlantyku. – Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kolejnych dni masy ciepłego powietrza dopłyną także do Polski – mówi prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski. Zastrzega jednak, że nie możemy liczyć na "spektakularny wybuch wiosny".

Według prognozy IMGW w czwartek 30 marca temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 14 stopni w centrum kraju i 17 stopni na Dolnym Śląsku. Ciepło, aczkolwiek z opadami deszczu, zapowiada się piątek 31 marca. W całym kraju temperatura powietrza przekroczy 10 stopni. Najcieplej będzie na południu - do 15 stopni.

1 kwietnia powrót zimy. Jaka pogoda w Wielkanoc?

Jak podaje IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego, pierwsza dekada kwietnia przyniesie kolejne mroźne noce i poranki. Tomasz Wasilewski ostrzega, że tuż przed Wielkanocą wydarzy się "coś zimowego". – Jak to bywa o tej porze roku wahań i zawahań pogody jest sporo. I tak będzie tym razem – dodaje.

Kolejny powrót zimy odczujemy już w sobotę 1 kwietnia. W całym kraju prognozowane są opady deszczu. Na północy spadnie deszcz ze śniegiem i będzie zimno – od 4 do stopni. W niedzielę 2 kwietnia zrobi się chłodniej już w całym kraju. W nocy w północnej i centralnej Polsce możliwy niewielki mróz do minus 2 stopi, a w dzień na termometrach zobaczymy maksymalnie do 5-6 stopni.

Wstępna prognoza pogody na Wielkanoc przygotowana przez synoptyków TVN Meteo pokazuje pochmurne święta z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W Poniedziałek Wielkanocny we wschodnich regionach Polski może pojawić się śnieg. Na termometrach zobaczymy średnio od 4 do 14 stopni Celsjusza. Tradycyjnie najchłodniej będzie na Podlasiu i Suwalszczyźnie.

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo