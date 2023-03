Prognoza pogody IMGW. Choć pierwsze dni wiosny zaskoczyły przyjemnym ociepleniem, nie trwało to długo. Nagły powrót zimy zaskoczył cały kraj, ostrzeżenia IMGW obowiązują we wtorek (28.03.23 r.) w całej Polsce, przestrzegając przed oblodzeniem, przymrozkami i silnym wiatrem i zostały wydane do środy (29.03.23 r.). Jaka pogoda w najbliższych dniach? Kiedy będzie ciepło?

Prognoza pogody IMGW. Atak zimy, później nagły szok

Wtorek (28.03.23 r.) upływa w Polsce pod warstwą śniegu głównie na Pomorzu, tam zimno potęguje wiatr, który sięga prędkości 85 km/h. W centralnej Polsce (Warszawa, Poznań) temperatura ok. 3-4 °C, najcieplej na północnym zachodzie (Wrocław, Legnica, Zielona Góra - ok. 5°C).

Środa (29.03.23 r.) nie przyniesie większych zmian, choć niebo powinno zacząć się rozpogadzać. Deszcz dosięgnie jedynie mieszkańców północnego wschodu Polski (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie), a zachód zacznie się ogrzewać - we Wrocławiu, Opolu, Legnicy, Zielonej Górze do 8°C. Prawdziwą zmianę przyniesie dopiero czwartek.

Kiedy ocieplenie? IMGW podaje datę. Na chwilę wróci słońce

Do dwucyfrowych wartości na termometrze większość Polski dotrze w czwartek (30.03.23 r.). Dostępne w sieci modele pogodowe sugerują nawet 17°C na południowym zachodzie (woj. dolnośląskie, opolskie), 10-14°C w centralnej Polsce (woj. łódzkie, mazowieckie) i 9-11°C na północy (woj. pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie). Potwierdzają to też specjaliści IMGW: "Temperatura ujemna w nocy wystąpi jedynie na wschodzie. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, około –5°C. W centrum i na zachodzie bez mrozu" - czytamy.

Prognoza pogody

Piątek (31.03.23 r.) podtrzyma czwartkową tendencję i jednocześnie... będzie ostatnim dniem ocieplenia. "W piątek ciepło, ale nadal pochmurno i deszczowo, jednak bez mrozu w ciągu całej doby. W dzień niemal w całym kraju temperatura powietrza przekroczy 10°C, do 13°C na południu. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni" - czytamy przewidywania specjalistów IMGW.

To nie koniec zimna. Jaka pogoda na weekend (01-02.04.23 r.)?

Niestety, wszyscy wyczekujący promieni słońca zawiodą się już w najbliższy weekend. W całym kraju wróci zachmurzenie opisywane jako "duże", wespół z nim opady deszczu, a na północy także deszczu ze śniegiem. Na północy temperatura gwałtownie spadnie (do okolic 4°C), podczas gdy południe będzie jeszcze mogło cieszyć się z prawa do niemarznięcia: tam mieszkańcy odnotują 11-12°C, choć wciąż okupione opadami i zachmurzeniem. Niedziela (02.04.23 r.) jedynie podtrzyma tendencję, ochłodzi się wszędzie. Należy spodziewać się opadów deszczu, a na południu, w centrum i zachodzie - nawet deszczu ze śniegiem.

RadioZET.pl/IMGW/