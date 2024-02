Jakie będą nadchodzące 4 miesiące? Na to pytanie odpowiada nowa, eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na okres od marca do czerwca. "Pod względem temperatury powietrza kwiecień zapowiada się jako chłodniejszy, a czerwiec jako cieplejszy miesiąc - w odniesieniu do normy wieloletniej" – podają synoptycy IMGW.

Jaka będzie wiosna 2024? Nowa długoterminowa prognoza pogody

Astronomiczna wiosna 2024 rozpocznie się w środę 20 marca. Dzień później - 21 marca - nastanie wiosna kalendarzowa. Według ekspertów z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW średnia miesięczna temperatura powietrza w trzecim miesiącu roku powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Suma opadów atmosferycznych w marcu na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej. W województwach dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim możliwa jest suma powyżej normy wieloletniej.

fot. IMGW | Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na marzec 2024

Pogoda na kwiecień, maj i czerwiec

Tymczasem w kwietniu w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się poniżej normy wieloletniej z lat 1991-2020: od 5,3 st. C w Zakopanem do 10 w Zielonej Górze. Kwiecień ma być miesiącem mokrym: suma opadów prawdopodobnie ukształtuje się powyżej wieloletniej normy w latach 1991-2020.

fot. IMGW | Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na kwiecień 2024

W maju pogoda się ustabilizuje. "W całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020" – czytamy w eksperymentalnej prognozie.

fot. IMGW | Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na maj 2024

Czerwiec 2024 - według prognoz - będzie miesiącem ciepłym i mokrym. Zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych prawdopodobnie ukształtuje się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

fot. IMGW | Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na czerwiec 2024

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"?

Jak tłumaczy Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Źródło: Radio ZET/Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW