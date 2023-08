Koszmarna pogoda, zacznie się w piątek. RCB wydało alerty

Pogoda w Polsce w ostatnich dniach dalece odbiega od wyobrażeń idealnych wakacji. W znacznej części kraju dominuje zachmurzenie, przelotne deszcze i burze. Niestety, synoptycy nie mają dobrych wieści. Najbliższy weekend upłynie pod znakiem opadów, a miejscami spadnie grad. RCB wydało alerty dla siedmiu województw.

Gdzie jest burza? RCB wydało ostrzeżenia

W piątek SMS-y z ostrzeżeniem przed burzami z gradem i silnym wiatrem otrzymali mieszkańcy województw:

podkarpackiego,

lubelskiego,

opolskiego,

dolnośląskiego.

Ostrzeżenia dotyczą też części województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Gwałtowne wzrosty poziomu wód. IMGW ostrzega

Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW w Krakowie wydało w piątek ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami poziomu wód we wszystkich powiatach województwa lubelskiego.

Alert obowiązuje od godz. 18 w piątek przez dobę we wszystkich powiatach województwa lubelskiego. Ostrzeżenie wydano w związku z burzami i silnymi opadami deszczu (od 40 mm do 55 mm), które IMGW prognozuje od godz. 18 w piątek do godz. 16 w sobotę.

"W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody" - poinformował w komunikatach hydrologicznych IMGW, dodając, że w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów stany ostrzegawcze mogą zostać przekroczone w zlewniach kontrolowanych.

Wystąpienie zjawiska hydrolodzy oszacowali na 75 proc.

Pogoda na weekend. Intensywny deszcz i burze

Najbliższy weekend w ocenie synoptyków będzie deszczowy. Eksperci zapowiadają spadek temperatury, burze i silny wiatr. Synoptyk z IMGW Małgorzata Tomczuk powiedziała PAP, że za pogorszenie pogody odpowiada aktywny niż, który nasuwa się na Polskę, wędrując znad Bałkanów w kierunku północnym.

- Będzie przechodził przez nasz kraj i kierował się nad Bałtyk. Z tym niżem związany jest układ frontów atmosferycznych. Nad Polską przebiegnie front oddzielający bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, które napływa nad wschodnią część kraju, od chłodniejszego, polarno-morskiego, nad zachodnią częścią - powiedziała.

