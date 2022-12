Koszmarne warunki. IMGW wydał pomarańczowe alerty. "Jest dosłownie wszędzie"

We wtorek nad Polską ze wschodu na zachód będzie przemieszczał się ciepły front atmosferyczny. Do kraju będzie napływało ciepłe powietrze polarno-morskie, a w ciągu dnia temperatura wyniesie od zera do 8 stopni Celsjusza - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami. "Dosłownie wszędzie jest oblodzenie"

We wschodniej części Polski warunki na drogach są wyjątkowo trudne. IMGW ostrzega wciąż przed marznącymi opadami w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim (tu wydano alerty II stopnia do godz. 14). Z kolei części Mazowsza, woj. lubelskiego i Podkarpacia dotyczą ostrzeżenia IMGW I stopnia (obowiązują do godz. 11).

W woj. warmińsko-mazurskim po nocnych opadach deszczu na drogach jest lód, mimo że pracuje cały sprzęt do zimowego utrzymania dróg. Dochodzi do wielu kolizji, auta mają problem z podjazdami pod wzniesienia. Śliskie są też chodniki.

Na drogach krajowych pracuje we wtorek rano 71 jednostek, które posypują ulice, po drogach wojewódzkich jeździ 59 jednostek sprzętu. - W Olecku solarki mają problem z podjazdami pod wzniesienia, ślizgają się ich tylne koła, pod własnym ciężarem się zsuwają - powiedział dyżurny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Daniel Węgrodzki. Na drogach krajowych, które mają wyższy standard utrzymania, także jest ślisko, m.in. na drodze Giżycko-Węgorzewo, Ełk-Olecko czy Ełk-Orzysz.

Do Zarządu Dróg Wojewódzkich co chwilę dzwonią kierowcy, skarżąc się na złe warunki drogowe. - Sprzęt pracuje, ale dosłownie wszędzie jest oblodzenie - powiedział Węgrodzki.

Śliskie drogi są powodem wielu kolizji - w nocy w okolicach Gryźlin wywróciła się ciężarówka, strażacy musieli wyciągać zakleszczonego w kabinie kierowcę, za Działdowem zderzyły się trzy auta, stłuczki odnotowano teraz m.in. w Kętrzynie, kierowcy sygnalizują problem z utrudnionym wyjazdem z Ełku w stronę Orzysza. Wielu kierowców prosi o pomoc strażaków - urywają się tam telefony. Bardzo śliskie są chodniki.

Trudna sytuacja panuje także na Podlasiu. W Białymstoku odwołane zostały lekcje w szkołach. W mieście od rana jest gołoledź, są kłopoty z poruszaniem się i jazdą.

Na Lubelszczyźnie ślisko jest szczególnie w północnej części regionu. Na drogach wojewódzkich pracuje 49 solarek i 14 piaskarek – podały służby.

RadioZET.pl/PAP/IMGW