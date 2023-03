Marcowy "upał" zaleje dziś Polskę. Pogoda będzie miała jednak dwie twarze

Pogoda w piątek 24 marca będzie miała dwie twarze. Z jednej strony czekają nas wysokie temperatury sięgające nawet 20 stopni Celsjusza. W okolicach Krakowa istnieje szansa na to, że słupki pokażą nawet 21 st. C. Dzień nie będzie już jednak tak słoneczny. Spodziewane są ponadto opady deszczu, a także burze.

W piątek nadal zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przez Polskę przejdzie kolejny front, który będzie przesuwał się z zachodu na wschód. Jak przekazała PAP Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, spodziewane są słabe opady deszczu. Najmniej popada na krańcach południowo-wschodnich, najwięcej na północy kraju. Tam też to będzie pochmurny dzień. Lokalnie mogą się zdarzyć burze.

Pogoda w piątek. Marcowy "upał", deszcz i burze

- Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na północy, ok. 17 stopni w centrum kraju, do 20 stopni Celsjusza na południu. Tam najcieplej – powiedziała Tomczuk. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty. W głębi kraju te porywy sięgną do 55 km/h, a nad morzem i w Kotlinie Jeleniogórskiej do 70 km/h. Powieje z południowego zachodu i z południa.

W nocy z piątku na sobotę nadal spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, wystąpią przelotne opady deszczu. Jak zaznaczyła synoptyk IMGW, tego deszczu będzie więcej na północy i wschodzie kraju. W Bieszczadach może spaść nawet do 22 l wody na m kw.

- Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północy, do 10 stopni Celsjusza na południu kraju – powiedziała Tomczuk.Wiatr będzie umiarkowany, tylko nad morzem silniejszy, porywisty, do 65 km/h. Powieje z południowego zachodu i zachodu.

RadioZET.pl/ Inga Domurat (PAP)/ IMGW