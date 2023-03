Temperatura spadnie o 20 stopni. Niż genueński sprowadzi olbrzymi chłód

W czwartek 23 marca w końcu zawitała do Polski prawdziwie wiosenna pogoda. Na południu kraju termometry pokazały nawet 20 stopni Celsjusza, co oznacza, że to jak dotąd najcieplejszy dzień od początku 2023 roku. Niewiele niższe temperatury obserwowaliśmy już na przełomie roku, kiedy padły historyczne rekordy. Tak ciepło jednak nie było.

Także w innych regionach czwartek jest bardzo ciepły. Jak zauważa portal TwojaPogoda.pl, "na zachodzie, wschodzie i w centrum będzie od 15 do 17 stopni, a najchłodniej będzie na północy od 10 do 15 stopni. Różnica między krańcami północnymi a południowymi sięgnie nawet 10 stopni".

Pogoda. Niż genueński sprowadzi olbrzymie ochłodzenie

Synoptycy zwracają uwagę, że choć temperatura będzie wysoka, to nie wszędzie będzie tak słonecznie, jak na południu. W innych częściach kraju pojawi się silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h. Będzie też pochmurno, a miejscami nawet spadnie deszcz.

Jaka pogoda czeka nas w piątek 24 marca? Tuż przed weekendem też będzie bardzo ciepło, zarówno na południu, jak i w centrum. Podobnie jak w czwartek na termometrach zobaczymy 20 stopni, a miejscami nawet i więcej. Nie zabraknie jednak przelotnych opadów deszczu, mogą wystąpić nawet przelotne burze.

Zmiana nadejdzie na przełomie obecnego i przyszłego tygodnia za sprawą bardzo zimnego powietrza arktycznego, płynącego do nas z dalekiej północy. "Jeszcze w niedzielę temperatury w wielu miejscach południowej Polski przekraczać będą 15 stopni Celsjusza. Jednak w poniedziałek od południa wkroczy do Polski aktywny niż genueński. Po północnej i zachodniej stronie niżu w nasz region spłynie chłodne powietrze z północnego wschodu. Temperatury poszybują w dół. Do Polski wróci mróz" - alarmuje portal FaniPogody.pl.

Temperatura spadnie nawet o 20 stopni. Wróci mróz i śnieżyce

Inne serwisy pogodowe przedstawiają podobne prognozy: temperatura na początku przyszłego tygodnia spadnie nawet o 20 stopni Celsjusza. W ciągu dnia na termometrach będzie w okolicach zera, a w nocy znowu pojawią się minusowe temperatury. "Od początku przyszłego tygodnia musimy się też liczyć z opadami śniegu, które miejscami mogą być obfite i ponownie zabielać krajobrazy" - pisze TwojaPogoda.pl.

We wtorek 28 marca mróz może objąć już całą Polskę. FaniPogody.pl piszą, że na nizinach temperatury spadną nawet w okolice -4 stopni. W górach mróz może być dwucyfrowy. Za sprawą niżu genueńskiego na południu i w centrum będzie mocno padać deszcz, z kolei na wschodzie należy spodziewać się intensywnego śniegu. Synoptycy uważają, że poprawa pogody może nadejść w czwartek 30 marca.

