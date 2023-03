Mapa Polski tonie w czerwieni. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było

Pogoda w czwartek i piątek będzie zachęcać do wyjścia z domu. Według prognozy IMGW na 23 marca najcieplej będzie na południu kraju. – Tam powinno być nawet 18, a lokalnie i 19 stopni Celsjusza – powiedział synoptyk Michał Ogrodnik. Z kolei prognoza na 24 marca przewiduje wzrost temperatury do 20 stopni.

Prognoza pogody na czwartek

Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce można spodziewać się dużo słońca. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie duże, ale pojawia się też większe przejaśnienia. – Najwięcej ich będzie w centralnej części kraju, choć i tam, jak również na zachodzie, może miejscami słabo popadać. Natomiast najwięcej chmur spodziewamy się na północy. Im dalej na północ tym też więcej opadów deszczu. Z tym że to będą przelotne opady – przekazał synoptyk IMGW.

W czwartek w najcieplejszym momencie dnia temperatura sięgnie 10-11 stopni Celsjusza nad samym morzem, 12-13 stopni w województwach północnych, w centrum ok. 16 stopni i 18-19 stopni Celsjusza na południu. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty. – Te porywy mogą osiągać do 55 km/h. W dalszym ciągu będzie wiało z południowego zachodu – mówił Ogrodnik.

Noc z czwartku na piątek temperaturowo ma być podobna do poprzedniej, z tym że na Podhalu ta minimalna wartość powinna kształtować się już na poziomie nie 1-2 stopni Celsjusza, a 5 na plusie. Tyle samo powinny wskazać termometry na Suwalszczyźnie. W centrum temperatura minimalna wyniesie ok. 8-9 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na południu. Tam ok. 10 stopni Celsjusza. Miejscami w całym kraju będzie padał deszcz.

Mapa pogody pokazuje nawet 20 stopni

Piątek, jak zapowiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ma być jeszcze cieplejszy na południu kraju. Jak pokazuje mapa pogody, miejscami może być tam nawet 20 stopni Celsjusza. Nie zabraknie przelotnych opadów deszczu, mogą wystąpić nawet przelotne burze. Wiele wskazuje, że początek przyszłego tygodnia będzie chłodniejszy, gdzieniegdzie prognozowany jest nawet śnieg.

