Na Polskę spadnie "brudny deszcz". Nadciąga Benedykt, możliwe podtopienia

Cyklon Benedykt przyczyni się do wielu zmian w pogodzie w najbliższych dniach. Deszczowa aura, która towarzyszy nam we wtorek 16 maja, jest zapowiedzią nadchodzącego załamania. Od środy odnotujemy spadki temperatur. Z kolei opady w wielu miejscach będą już bardzo obfite.

Synoptycy prognozują, że w środę z południowej części Europy nadejdą do Polski deszczowe układy niskiego ciśnienia, które sprowadzą gwałtowne, obfite opady. Spodziewane są one głównie na południu, w centrum i na wschodzie kraju.

Nadciąga Benedykt, możliwe podtopienia

W środę i w czwartek spadnie do 60-70 litrów wody na metr kwadratowy, czyli tyle, ile powinno przez cały miesiąc - pisze portal TwojaPogoda.pl. Oznacza to, że możliwe są lokalne podtopienia i wystąpienie tzw. powodzi błyskawicznych. Mogą one pojawić się zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich.

Od środy będzie też dużo chłodniej. W pasie od Warszawy po Katowice i Wrocław, na termometrach zobaczymy od 11 do 13 stopni. Nieco cieplej będzie w północno-zachodnich regionach. W Lublinie i Rzeszowie spodziewanych jest 18 stopni.

Na Polskę spadnie "brudny deszcz"

W czwartek 18 maja ponownie dojdzie do ochłodzenia. W centralnych i wschodnich województwach będzie to zaledwie 6-7 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach Polski na termometrach kilkanaście stopni. Spadek temperatury i opady to jednak nie wszystko.

Za sprawą cyklonu Benedykt, do Polski dotrze tzw. brudny deszcz. Wspomniany cyklon uniósł znad Sahary tumany pyłu, które we wtorek i środę spadną na Polskę. TwojaPogoda.pl podaje, że kierowcy mogą zastać swoje auta ubrudzone szarym albo rdzawym pyłem. Sprawi on także, że wschodom i zachodom słońca towarzyszyć pewną mocno intensywne barwy.

RadioZET.pl/ TwojaPogoda.pl/ IMGW