Nadciąga groźna pogoda. Fatalne prognozy: zderzenie ciepła z zimnem [MAPY]

Zima rozgościła się w Polsce. Niemalże każdego dnia pojawiają się opady śniegu - w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed śnieżycami wydano dla województw pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 25 centymetrów.

fot. IMGW - nowe ostrzeżenia pogodowe

Jak informuje IMGW, metr śniegu leży w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, a na Kasprowym Wierchu w poniedziałek rano leżało 70 cm białego puchu. W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego, a po stronie słowackiej jest już lawinowa trójka.

fot. IMGW - Grubość pokrywy śnieżnej

Pogoda długoterminowa. Zima się rozpędza. Kolejne śnieżyce i mroźne noce

Pogoda na przełomie listopada i grudnia będzie na ogół zmienna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada w długoterminowej prognozie opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu, a przejściowo nawet marznącego deszczu. Temperatura powietrza ma być zróżnicowana - najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, a najcieplej na północnym zachodzie i zachodzie.

fot. IMGW - model GFS

Spójrzmy na szczegółowe przewidywania synoptyków. We wtorek niemal w całym kraju wystąpią opady śniegu, na południowym zachodzie okresami dość intensywne. Tam możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 20 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni na północnym wschodzie do 0-1 stopnia Celsjusza w południowej części Polski i nad morzem. Noc z wtorku na środę będzie mroźna, zwłaszcza na północnym wschodzie oraz w górach, gdzie temperatura spadnie do -9 stopni.

W środę w wielu miejscach spadnie śnieg. Na więcej przejaśnień można liczyć jedynie na północno-wschodnich krańcach Polski, tam też nie prognozuje się opadów. Termometry pokażą od -4 stopni na północnym wschodzie do 0-1 stopnia na zachodzie i nad morzem. W czwartek opady śniegu będą możliwe jedynie na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni na północnym wschodzie, około -1 stopnia w centrum, do 1 stopnia Celsjusza w rejonie Wybrzeża. Kolejna noc będzie jeszcze mroźna.

Prognoza pogody. W weekend zderzenie ciepła z zimnem nad Polską. Będzie groźnie

Pod koniec tygodnia nad Polską dojdzie do zderzenia południowego, ciepłego powietrza z falą zimna nadciągającą z północy. W piątek w całym kraju pojawią się opady deszczu ze śniegiem, stopniowo przechodzące w deszcz. Prognozowane są również groźne marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Temperatura wyniesie od -2 stopni na północnym wschodzie do 2-3 stopni na pozostałym obszarze kraju.

fot. wxcharts.com - ciepłe południe Europy i chłodna północ

W sobotę należy się spodziewać opadów deszczu, a w górach i na północnym wschodzie kraju deszczu ze śniegiem. Temperatura w przeważającej części kraju wzrośnie do 1-3 stopni, tylko na Dolnym Śląsku i na Wybrzeżu będzie cieplej - do 4-5 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie przelotne opady śniegu, a na Pomorzu Gdańskim deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie 3 stopnie. Wiatr będzie okresami dość silny, porywisty. Możliwe są zawieje śnieżne.

Źródło: Radio ZET/IMGW/wxcharts.com