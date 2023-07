Najgorętszy dzień w historii. Mają paść kolejne rekordy. “To jak wyrok śmierci”

Pogoda jest coraz bardziej ekstremalna. Średnia globalna temperatura osiągnęła w poniedziałek 17,01 st. Celsjusza, bijąc rekord z sierpnia 2016 roku wynoszący 16,92 st. C. Wiele państw zmaga się obecnie z falami upałów.

Nad południowymi stanami USA utworzyła się kopuła ciepła. W Teksasie notowane są rekordowe temperatury. Bardzo gorąco jest też w Chinach. Termometry wskazują tam nawet 35 st. C. Niewyobrażalne upały męczą Afrykę Północną, w której odczytywane są temperatury zbliżające się do 50 st. C.

Pogoda. 3 lipca 2023 r. to najgorętszy dzień w historii pomiarów

Jak zauważa Reuters, anomalie zaobserwowano również na Antarktydzie. Mimo trwającej tam zimy, na białym kontynencie padł lipcowy rekord. Ukraińska stacja polarna Wiernadski zarejestrowała na antarktycznej wyspie Galindez u wybrzeży Ziemi Grahama 8,7 st. C.

Klimatolodzy ostrzegają, że są to bardzo niepokojące zjawiska. - To nie jest kamień milowy, który powinniśmy świętować. To jak wyrok śmierci dla ludzi i ekosystemów - powiedział cytowany przez Reutersa klimatolog Friederike Otto z Grantham Institute przy brytyjskim Imperial College London.

Naukowcy stwierdzili, że tak wysokie temperatury spowodowała zmiana klimatu w połączeniu ze zjawiskiem El Niño (polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody na Pacyfiku – red.). Zeke Hausfather, naukowiec z Berkeley Earth, ostrzegł, że w tym roku może zostać pobitych więcej rekordów ze względu na wzrost emisji gazów cieplarnianych i występowanie El Niño.

Upalnie ma być także w Polsce. IMGW prognozuje, że fala gorąca dotrze do nas już w pierwszym miesiącu wakacji. Natomiast amerykański model GFS pokazuje, że duże anomalie temperatury będą występowały zarówno na południu Europy, szczególnie w Hiszpanii, jak i w naszym regionie.

RadioZET.pl/Reuters/Sky News/wxcharts.com