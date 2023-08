Ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Są żółte i pomarańczowe alerty

Pogoda w sobotę 26 sierpnia będzie niebezpieczna – IMGW ostrzegł przed możliwymi burzami z gradem. W sprawie zostały wydane alerty meteorologiczne 1. i 2. stopnia.

Burze mogą wystąpić praktycznie w całym kraju. Ostrzeżeń IMGW nie ma wyłącznie w województwie zachodniopomorskim oraz przeważającej części woj. lubuskiego.

Pogoda. Polska żółtych i pomarańczowych alertach

Najgroźniej sytuacja z burzami przedstawia się w kilku regionach Polski, gdzie IMGW wydał alerty 2. stopnia. Chodzi o województwa:

pomorskie

kujawsko-pomorskie (północne powiaty)

śląskie (bez północnych powiatów)

małopolskie

podkarpackie (bez północnych powiatów)

świętokrzyskie (południowe powiaty)

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad" – ostrzegł Instytut. W pozostałej części Polski, regionach niewymienionych powyżej, obowiązują alerty 1. stopnia.

W pasie od Podlasia po Dolny Śląsk i Opolszczyznę mogą wystąpić silne i jednostajne opady deszczu. Burz należy spodziewać się do godziny 20 w sobotę. W obu rodzajach ostrzeżeń prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc.

Na południowym wschodzie wciąż utrzymują się upały. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla południowej, południowo-wschodniej i wschodniej części Polski. Chodzi o woj. podkarpackie (poza powiatami "górskimi"), lubelskie, a także małopolskie i świętokrzyskie (poza powiatami zachodnimi) oraz południowo-wschodnią część Mazowsza.

"Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 33 stopni C. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 stopni, miejscami około 20 stopni" – ostrzegł IMGW. Wspomniane alerty utrzymają się do niedzielnego popołudnia.

Prognoza pogody na sobotę 26 sierpnia

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i opadami nawet do 30 mm, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie. W trakcie burz porywy wiatru do 80 km/h, na wschodzie do 90 km/h.

Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na północy, ok. 27 w centrum kraju, do 31 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, ok. 23 stopni.

