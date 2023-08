Szok na termometrach, a po weekendzie wielki zwrot. Pogoda zrobi nam psikusa

Lato jeszcze się z nami nie pożegnało. Po kilkudniowym ochłodzeniu Polskę ponownie zaleje fala upałów. Początek odczujemy już w czwartek 24 sierpnia. Silny skwar obejmie kraj od piątku i potrwa co najmniej do początku przyszłego tygodnia.

Od 24 sierpnia temperatura zacznie powoli rosnąć i zbliży się do 30 stopni Celsjusza. Będzie to zaledwie przedsmak tego, co czeka nas w weekend. Wcześniej, bo w nocy z czwartku na piątek, możliwe będą przelotne opady deszczu i burze.

Pogoda. Wracają upały. Po weekendzie ochłodzenie

Z aktualnych prognoz wynika, że w piątek 25 sierpnia upały zaleją niemal całą Polskę i jedynie na Podlasiu, Pogórzu i w większości Pomorza nie będą tak męczące. W pozostałych regionach zobaczymy od 29 do 32 stopni, a lokalnie nawet do 34 stopni. Synoptycy ostrzegają: skwar będzie trudny do zniesienia.

Noc z piątku na sobotę będzie gorąca. W wielu regionach spodziewana jest tzw. noc tropikalna, kiedy na termometrach pojawi się ponad 20 stopni Celsjusza. Sen będzie zatem wyjątkowo ciężki.

Upały towarzyszyć nam będą także w sobotę i niedzielę. Najbardziej odczuwalne będą w regionach wschodnich i południowo-wschodnich, gdzie termometry wskażą od 29 do 32 stopni, a na Podkarpaciu nawet 35 stopni Celsjusza. Wysokim temperaturom towarzyszyć będą burze i opady deszczu.

Ochłodzenie nadejdzie na początku przyszłego tygodnia. Wiele wskazuje na to, że tym razem nie będzie ono już chwilowe, ale zostanie z nami na dłużej, przygotowując nas na zbliżającą się jesień. Z obecnych analiz wynika, że powrót upałów możliwy będzie jeszcze we wrześniu, ale będą one znacznie słabsze, krótsze i wystąpią jedynie lokalnie.