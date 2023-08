Zima będzie zupełnie inna, pogoda stanie na głowie. El Niño da o sobie znać

W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się w Polsce do umiarkowanych zim. Mroźne okresy występowały, ale nie trwały długo. Podobnie było z opadami śniegu. Aktualne analizy Severe Weather Europe pokazują jednak, że sytuacja ta może się radykalnie zmienić.

Jaka zima czeka nas na przełomie 2023 i 2024 roku? Specjaliści przekonują, że może być ona zupełnie inna niż te z ostatnich lat. Wszystko za sprawą zjawiska El Niño, które rozwija się bardzo szybko i determinuje pogodę w Europie. Anomalia była odpowiedzialna za falę upałów i nawałnic, jakich doświadczył w ostatnich tygodniach nasz kontynent.

El Niño nie odpuszcza. Czeka nas ciężka i mroźna zima?

Prognozy wskazują na to, że El Niño utrzyma się jeszcze przez kilka miesięcy. Oznacza to, że obejmie także okres zimowy. Badania potwierdzają, że zimowa pogoda w czasie El Niño jest bardzo zróżnicowana. Widać przede wszystkim duże fale chłodu nad Skandynawią i Rosją. Podobnie jest w krajach zachodnich. Z kolei na Bałkanach utrzymuje się w tym czasie ciepłe powietrze.

Polska od lat znajduje się na granicy dwóch skrajnych mas powietrza. W konsekwencji pogoda w czasie zimy jest w naszym kraju mocno zmienna. Gdy w Europie Środkowej i na południu kontynentu obserwowane są częste opady deszczu i śniegu, w Skandynawii jest wyjątkowo sucho.

Jak będzie tym razem? Eksperci z Severe Weather Europe uważają, że od grudnia do lutego cieplej będzie w południowej Europie i na zachodnie. Z kolei Skandynawia, część Rosji oraz Europa Środkowa, w tym Polska, będą to regiony z temperaturą zbliżoną do normy.

Pogoda długoterminowa. Zima będzie zupełnie inna

Przyczyną takiego stanu temperatur będzie dość częsty napływ powietrza z północy. Może to spowodować, że pojawią się okresy z bardzo mroźną zimą, a także wysokimi sumami opadów deszczu i śniegu. Będzie zatem biało i wyjątkowo zimno. Analitycy podkreślają, że to jedynie wstępne prognozy, ale obserwowany rozwój El Niño z pewnością nie pozostanie bez istotnego wpływu na pogodę w najbliższych miesiącach.

El Niño to zjawisko pogodowe i oceaniczne, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Powstaje, gdy słabną wiejące ze wschodu pasaty i następuje zahamowanie upwellingu.