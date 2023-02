Im bliżej weekendu, tym więcej dynamicznych zjawisk w pogodzie. Po stosunkowo spokojnym czwartku za sprawą układu niskiego ciśnienia czeka nas piątek z alertami w całym kraju. W programie "Newsroom" Grzegorz Walijewski mówi, czego możemy się spodziewać pod koniec tygodnia.

Pogoda na piątek i weekend. Niszczycielski huragan Ulf nad Polską

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Pogoda gwałtownie ma się zmienić w piątek. - Będzie się działo. Będzie niebezpiecznie, wietrznie, będą opady, szczególnie śniegu na południu, pojawią się burze - prognozuje Walijewski.

- Z każdą godziną układ z północy będzie zbliżał się do Polski. Widzimy wartości wiatru 95-115 km/h na godzinę, począwszy od nocy z piątku na sobotę. Pamiętajmy, że 90 km/h może już wyrwać drzewo z korzeniami, a my będziemy mieć miejscami nawet 125 km/h, a to jest już huraganowy podmuch wiatru. Zniszczenia mogą być duże - podkreśla ekspert.

Orkan Ulf (którego porywy osiągają 115 km/h) będzie niebezpieczny szczególnie z piątku na sobotę, w sobotę i z soboty na niedzielę. Silny wiatr będzie wiał w całym kraju. Porywy osiągną od 90 do 100 km/h, a 140 km/h na Śnieżce. Synoptyk IMGW-PIB ostrzega, że w żadnym miejscu w kraju nie będzie można czuć się bezpiecznie.

- To, że gdzieś są wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia, nie oznacza, że będzie tam bezpiecznie. Tam też będą silne porywy, proszę nie ignorować tego - podsumowuje Walijewski.

Przypomnijmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie wydawał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. Czerwone alerty planowane są na Wybrzeżu, pomarańczowe w woj. lubelskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, podlaskim, łódzkim i mazowieckim. IMGW planuje wydać żółte ostrzeżenia w województwach: lubuskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz podkarpackim.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska