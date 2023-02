W środę najcieplej będzie na południowym zachodzie. Tam termometry wskażą nawet 11 stopni. Tak wysoka temperatura w lutym to zasługa wyżu Feuka. Antycyklon kształtuje warunki atmosferyczne w Polsce od kilku dni. Około 5 stopni na plusie powinno być w centrum kraju, a do 2 stopni Celsjusza wskażą termometry na północnym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych.

Pogoda długoterminowa. Czeka nas gwałtowna zmiana

W nocy ze środy na czwartek na północnym wschodzie nadal są możliwe opady mżawki. - Na pozostałym obszarze już dużo więcej rozpogodzeń, szczególnie na południu i południowym zachodzie kraju. W wielu miejscach nadal tworzyć się będą mgły ograniczające widzialność do 200 m – powiedziała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak. Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 stopni Celsjusza na południu kraju do 2 stopni na plusie nad morzem. - W rejonach podgórskich temperatura może spaść do minus 5 stopni Celsjusza – zaznaczyła synoptyk IMGW. Wiatr wciąż będzie słaby, tylko na Wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych.

Wyraźnej zmiany pogody spodziewamy się w piątek. To wtedy ma nadejść nad Polskę groźny cyklon Ulf. - Noc z piątku na sobotę i sobota będą wręcz niebezpieczne. Będzie bardzo wietrznie – powiedziała Woźniak. "Miejscami wiatr może uszkadzać lub zrywać dachy oraz łamać drzewa i gałęzie. Możliwe będą przerwy w dostawie prądu" - informuje portal dobrapogoda24.pl.

Znajdziemy się pod wpływem wirów niżowych znad Morza Północnego. Ciepły front atmosferyczny, który wkroczy od zachodu, zostanie zastąpiony przez front chłodny. Przyniesie on opady śniegu z deszczem i mokrego śniegu, a także zimne powietrze polarne z północy. Jak podkreśliła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, silny i porywisty wiatr będzie potęgował odczucie chłodu.

fot. wxcharts.com

IMGW wydał prognozę zagrożeń

Niepokojące zapowiedzi widać na mapach IMGW. Prognoza zagrożeń dotyczy całego kraju. W piątek możliwe alerty IMGW trzeciego stopnia będą obowiązywać w nadmorskich powiatach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Jak informuje TVN Meteo, prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości powyżej 90 kilometrów na godzinę i porywy wiatru do 115 km/h.

Ostrzeżeniami IMGW drugiego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać objęte pozostałe części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, a także województwa warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane we wszystkich pozostałych województwach poza województwem podlaskim.

W sobotę alerty III stopnia prawdopodobnie zostaną utrzymane w północnej Polsce. Z kolei alerty drugiego stopnia mogą dotyczyć pozostałych obszarów województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, a także województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. We wszystkich pozostałych województwach IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia.

IMGW ostrzegać będzie także przed roztopami. Taki rodzaj alertu I stopnia zostanie wydany w piątek dla województwa małopolskiego (dla powiatów południowych) i podkarpackiego (powiaty południowe). W sobotę ostrzeżenie dotyczyć będzie południowej części woj. małopolskiego.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/TVN Meteo/Dobrapogoda24.pl