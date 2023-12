Orkan Zoltan pustoszy Niemcy. W Polsce alerty IMGW drugiego stopnia. Sypnie też śniegiem

Jak relacjonuje korespondent Radia ZET w Berlinie Wojciech Hernes, orkan Zoltan sieje w Niemczech prawdziwe spustoszenie. Komunikacja kolejowa na dużych obszarach kraju jest sparaliżowana. Na drogach i autostradach doszło do kilkuset wypadków. Wichura zrywa dachy, przewraca drzewa i rusztowania. Żegluga promowa na Morzu Północnym i zachodnim Bałtyku została wstrzymana. Silny wiatr spycha masy morskiej wody w kierunku lądu. W Hamburgu doszło do powodzi sztormowej. Woda z Łaby przedostała się na miejski targ rybny.

Synoptycy prognozują, że orkan Zoltan będzie szalał w Niemczech jeszcze cały piątek. Wichura ma zelżeć dopiero późnym wieczorem.

Pogoda. Orkan Zoltan nad Polską. IMGW wydaje alerty

Tymczasem w Polsce prędkość wiatru będzie rosnąć z godziny na godzinę. Jak podają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na wschodzie powieje w porywach do 70 km/h, na zachodzie oraz na północy kraju do 90 km/h, a lokalnie nad morzem porywy wiatru mogą sięgać do 110 km/h. Wysoko w Karpatach wichura może osiągać prędkość do 120 km/h, w Sudetach do nawet 150 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

W związku z niebezpieczną pogodą IMGW ogłosił ostrzeżenia meteorologiczne 1. i 2. stopnia. Pomarańczowy alert przed silnym wiatrem obowiązuje w województwach:

zachodniopomorskim ;

; pomorskim ;

; lubuskim ;

; warmińsko-mazurskim , w powiatach zachodnich;

, w powiatach zachodnich; wielkopolskim ;

; kujawsko-pomorskim ;

; mazowieckim , w powiatach: żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim;

, w powiatach: żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim; dolnośląskim ;

; łódzkim, w powiatach północno-zachodnich.

Niższy, żółty alert wydano w piątek w województwach:

łódzkim (z wyłączeniem powiatów objętych alertami wyższego stopnia);

(z wyłączeniem powiatów objętych alertami wyższego stopnia); mazowieckim (poza powiatami objętymi alertami drugiego stopnia);

(poza powiatami objętymi alertami drugiego stopnia); podlaskim , w powiatach zachodnich;

, w powiatach zachodnich; warmińsko-mazurskim (poza wschodnimi powiatami i tymi objętymi alarmami drugiego stopnia);

(poza wschodnimi powiatami i tymi objętymi alarmami drugiego stopnia); lubelskim , w powiatach północnych, północno-zachodnich i zachodnich;

, w powiatach północnych, północno-zachodnich i zachodnich; opolskim ;

; śląskim ;

; małopolskim ;

; podkarpackim (poza powiatami wschodnimi).

Opady śniegu na północy Polski i w górach

W piątek nadal prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe są również burze. Przyrost pokrywy śnieżnej na północy kraju, na Pomorzu i w województwie zachodniopomorskim wyniesie miejscami do 10 centymetrów, a na południu kraju, czyli w obszarze Sudetów i Karpat do około 80 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni do 5 stopni Celsjusza. Ciśnienie w Warszawie w piątkowe południe wyniesie 967 hPa.

