“19:30” to nowy program informacyjny TVP1, który zastąpił “Wiadomości”. Premiera odbyła się w czwartek 21 grudnia o godz. 19:30. Pierwsze wydanie poprowadził dziennikarz Marek Czyż. Materiały przygotowali m.in. Marcin Antosiewicz, Tomasz Marzec, Mateusz Lachowski, połączono się też z korespondentką w Brukseli Dorotą Bawołek.

Opinie na temat nowego programu informacyjnego są podzielone. Obok głosów zadowolonych widzów, według których w “19:30” nie ma nachalnej, rządowej propagandy, są też krytyczne uwagi, szczególnie ze strony dziennikarzy. "Widać że program (...) robiony na kolanie, sporo baboli" - ocenił Maciej Bąk z Radia ZET.

Kulisy nowych "Wiadomości". Tak powstało pierwsze wydanie "19:30"

Nowa redakcja pracuje w tymczasowym miejscu, czyli w siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza. Pion informacji TVP z zapleczem technicznym mieści się jednak przy Placu Powstańców, to tam powstawały "Wiadomości". Budynek w czwartek wciąż jednak zajmowali zwolnieni pracownicy, w tym szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk.

Za kulisy nowego programu zajrzał dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski. Szef “19:30” Paweł Płuska powiedział mu, że “jest trochę partyzancko, ale będzie co oglądać”. - Nie mamy dostępu do wszystkiego, do czego chcielibyśmy mieć dostęp, czyli sprzętu i lokali, ale chcemy to zrobić najlepiej jak możemy, w tych warunkach - relacjonował w rozmowie z Wirtualną Polską.

Dziennikarze nie mieli m.in. dostępu do archiwum, brakowało montażowni, był problem z dostępem do sprzętu. "Zdjęcia dojeżdżały taksówką kilka godzin przed montażem, jedno pomieszczenie, brak dostępów i obawy, czy technicznie w ogóle się uda postawić program" - relacjonował Michalski.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska