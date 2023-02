W tych regionach weekend będzie niespokojny. IMGW wydał nowe alerty

Na pogodę w Polsce w weekend wpływ ma niż Xerxes, który w wielu regionach przynosi groźne zjawiska. Dopiero co ostrzegaliśmy przed bardzo niespokojnym weekendem, a na potwierdzenie tych doniesień pojawiły się nowe ostrzeżenie, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem

Alerty pierwszego stopnia ostrzegające o oblodzeniu IMGW wydało dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz północnej części mazowieckiego.

Na południu ze śliską nawierzchnią będą się zmagać mieszkańcy powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego (woj. dolnośląskie) oraz cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego (woj. śląskie), suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego (woj. małopolskie).

"Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna do około -2 st. C, temperatura minimalna przy gruncie do około -5 st. C." - poinformował IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń określono na 70-80 proc. Ostrzeżenia obowiązują do niedzielnego ranka.

Alerty IMGW przed silnym wiatrem i opadami śniegu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnym wietrze wydano dla powiatów: kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego (woj. zachodniopomorskie), słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego i puckiego (woj. pomorskie).

Z kolei przed intensywnymi opadami śniegu IMGW ostrzega mieszkańców powiatu karkonoskiego (woj. dolnośląskie). Padać będzie tam do niedzielnego poranka. Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

