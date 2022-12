Cyklon Franziska wkracza do Polski. Pół kraju objęte alertami IMGW

Pogoda w Polsce się zmieni. Po wielu dniach prawdziwej zimy do kraju od zachodu wkracza znad Atlantyku cyklon Franziska, który spowoduje rewolucję. Zimne powietrze arktyczne zacznie być wypierane przez łagodniejsze masy powietrza polarnego - informuje TVN Meteo.

Franziska nad Polską namiesza w pogodzie. IMGW wydał ostrzeżenia

W poniedziałek na wschodzie utrzyma się jeszcze zimowa aura. Od zachodu natomiast do Polski wchodzi rozległy niż z frontem ciepłym i masami powietrza polarno-morskiego – przekazała synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB Grażyna Dąbrowska, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Pod koniec dnia zachmurzenie w środkowej części Polski będzie wzrastało do dużego. - Na zachodzie już zachmurzenie duże, z postępującymi w głąb kraju, szczególnie po południu, bardzo krótkotrwałymi opadami śniegu, przechodzącymi bardzo szybko w opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Pod wieczór mogą to być już opady zwykłego deszczu - powiedziała ekspertka.

Na wschodzie temperatura maksymalna od minus 6 do minus 1 stopnia, na zachodzie w ciągu dnia przekroczy zero i dojdzie do plus 2 stopni. Jedynie w kotlinach Sudetów może utrzymywać się jeden stopień poniżej zera. Wiatr będzie umiarkowany. Na Wybrzeżu, wschodzie i na przedgórzu porywisty, osiągający do 55 km/h – dodała Dąbrowska.

Pogoda może być niebezpieczna. Będzie ślisko. Ostrzeżenia IMGW I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź wydano dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

W południowej części Polski IMGW ostrzega przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. W Małopolsce wydano żółte alerty I stopnia, z kolei na krańcach Dolnego Śląska - pomarańczowe alerty II stopnia. W części tego ostatniego województwa obowiązują także ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem.

