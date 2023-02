Pogoda daje popalić. To nie koniec zagrożeń. Kolejne ostrzeżenia IMGW

Niebezpieczna pogoda zadomowiła się w Polsce. Czwartek to kolejny dzień z opadami, przede wszystkim deszczu ze śniegiem, w górach obfitego śniegu, a na Pomorzu deszczu. IMGW ostrzega też przed wichurami i zawiejami śnieżnymi.

Ostrzeżenia IMGW przed wichurami i śnieżycami

Jak powiedział synoptyk Michał Kowalczuk, w czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 2-3 stopni w centrum, do ok. 4-5 stopni Celsjusza na zachodzie. Noc z czwartku na piątek będzie chłodna. Termometry wskażą od minus 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. minus 2 stopni w centrum, do ok. 0 na zachodzie Polski.

Według Centralnego Biura Prognoz IMGW wiatr powinien stopniowo słabnąć, tylko nad morzem oraz w górach pozostanie dość silny i tam możliwe są porywy do 80 km/h. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla województw:

dolnośląskiego;

opolskiego;

śląskiego.

Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed śnieżycami. Intensywnie padać będzie w województwach:

śląskim, w powiatach: żywieckim, Bielsko-Biała, bielskim i cieszyńskim;

małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, Nowy Sącz i nowosądeckim.

Do godziny 19 w czwartek ważne są również ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Alarmy pogodowe obowiązują w województwach:

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, suskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim;

śląskim, w powiatach: żywieckim, Bielsko-Biała, cieszyńskim.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne i zagrażać życiu. IMGW zaleca ostrożność i apeluje o śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenie lawinowe

W Tatrach i Karkonoszach obowiązuje w czwartek trzeci - w pięciostopniowej, rosnącej skali - stopień zagrożenia lawinowego. Dla górnych partii Bieszczad wydano pierwszy stopień zagrożenia.

Ratownicy TOPR odradzają wszelkich wyjść powyżej górnej granicy lasu, w tym nawet wycieczek do Morskiego Oka oraz Doliny Pięciu Stawów Polskich. Ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR poinformowali, że warunki turystyczne na szlakach są bardzo trudne i zalecają używanie raczków oraz kijków.

RadioZET.pl/IMGW/PAP