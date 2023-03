Pogoda długoterminowa na kwiecień. Uderzenie chłodu i gwałtowne zjawiska

Pogoda w kwietniu według IMGW nie powinna nas zaskoczyć. Prognoza długoterminowa Instytutu z 10 marca pokazuje, że średnia miesięczna temperatura powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Możliwe, że wystąpi więcej opadów, ponieważ wg. tej samej prognozy ich miesięczna suma będzie kształtować się powyżej normy.

Niektóre modele wskazują jednak, że najbliższe tygodnie będą chłodniejsze niż w ostatnich latach. IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego w aktualizacji z poniedziałku przytacza prognozę numeryczną Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), która wskazuje, że w ciągu nadchodzących pięciu tygodni będziemy mieli do czynienia z ujemną anomalią średniej temperatury powietrza. Portal Fani Pogody zauważa jednak, że kwiecień nie zapowiada się jako zimny, a takie prognozy z czasem zazwyczaj ulegają złagodzeniu.

Pogoda w kwietniu. Temperatura w normie, ale możliwy śnieg i przymrozki

Portal ostrzega również, że istnieje ryzyko przymrozków, głównie w nocy i w godzinach porannych. W ciągu dnia na nizinach utrzymywać się ma dodatnia temperatura. Synoptycy spodziewają się, że za sprawą chłodniejszych mas powietrza, mogą pojawiać się epizody zimowe, które mogą przynieść krótkie okresy opadów śniegu. Możliwe są też częstsze burze.

Zarówno europejskie, jak i amerykańskie modele pokazują, że kwiecień w tym roku będzie względnie ciepły. Przewagę nad naszym kontynentem będą miały ciepłe masy powietrza, co przełoży się na wyższe temperatury. Warto jednak zaznaczyć, że prognozy długoterminowe są tylko orientacyjne i należy śledzić bieżące komunikaty.

ZOBACZ TAKŻE: Supergrzyb w USA. Czy grozi nam scenariusz z "The Last of Us"?

IMGW na swojej stronie wyjaśnia, co oznaczają pojęcia „powyżej normy", „poniżej normy" i „w normie". Średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury i miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

"Prognoza średniej temperatury powietrza 'powyżej normy' nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C, a prognoza „poniżej normy” np. dni z temperaturą minimalną poniżej 0 st. C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury 'poniżej normy' nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 30°C, a prognoza 'powyżej normy' dni z temperaturą minimalną poniżej 0 st. C" - czytamy na stronie IMGW.

RadioZET.pl/IMGW/Fani Pogody