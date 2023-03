Ogromna asteroida leci w kierunku Ziemi. Za kilka dni będzie bardzo blisko

Za kilka dni Ziemię minie asteroida 2023 DZ2. Obiekt został odkryty pod koniec lutego 2023 roku przez naukowców z Obserwatorium Roque de los Muchachos na kanaryjskiej wyspie La Palma. 2023 DZ2 należy do asteroid z rodziny Apollo - nazwanych tak po obiekcie 1862 Apollo, który w latach 30. ubiegłego wieku został odkryty przez niemieckiego astronoma Karla Reinmutha.

Co wiemy o asteroidzie? Ma ona średnicę od ok. 40 m do nawet ponad 90 m. Co szczególnie ważne, obiekt przeleci bardzo blisko Ziemi. Naukowcy szacują, że w piątek 24 marca o godz. 20:51 asteroida będzie około 170 tys. km od naszej planety, czyli dwa razy bliżej niż Księżyc.

Asteroida 2023 DZ2 leci w kierunku Ziemi

Obiekt pędzi z prędkością ponad 28 tys. km/h. W porównaniu z innymi skałami kosmicznymi obserwowanymi przez astronomów jest to dość powolna asteroida. Niewielka odległość od Ziemi sprawi, że w piątek wieczorem będzie ją można zobaczyć przy użyciu niewielkiego teleskopu.

2023 DZ2 jest klasyfikowana przez NASA jako NEO (Near-Earth Object), czyli jak każdy kosmiczny obiekt, który znajduje się w odległości co najmniej 193 milionów kilometrów od Ziemi. Największym obiektem, który zbliżył się do Ziemi w 2023 roku, została planetoida 2023 BL1 o szacowanej średnicy około 19 metrów.

Każdy obiekt zbliżający się do naszej planety nie dalej niż 7,5 mln km (19,5 razy więcej niż dystans do Księżyca) klasyfikuje się jako potencjalnie niebezpieczny (ang. PHO - Potentially Hazardous Objects). Obecnie na liście obiektów określanych jako potencjalnie niebezpieczne jest ponad 2200 ciał niebieskich. W 2022 roku w pobliżu Ziemi odnotowano przelot ponad 100 meteorytów. Rozmiar większości z nich nie przekroczył kilku metrów.

RadioZET.pl/ EarthSky/ Virtual Telescope