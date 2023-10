Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogoda w weekend upłynie pod znakiem zmieniającej się aury. Z zachodu na wschód Polski będzie się przemieszczał front chłodny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze, stopniowo wypierając zalegające ciepłe masy powietrza. Towarzyszyć mu będą opady deszczu oraz porywisty wiatr. W górach prognozowane są kolejne opady śniegu.

Pogoda na weekend. Idzie gwałtowne ochłodzenie

Sobota (14.10) będzie pochmurna i deszczowa, miejscami możliwe są słabe burze. Mimo to wciąż będzie ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na północny kraju, około 20 stopni w centrum, do 24 stopni na południu Polski. Wiatr ma być dość silny, początkowo na zachodzie w porywach do 70 km/h, nad morzem do 75 km/h. W górach porywy wiatru mogą sięgać 90-120 km/h.

W niedzielę (15.10) na zachodzie i południu kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od 10 do 12 stopni. Chłodniej na Pomorzu oraz na obszarach podgórskich – od 7 do 9 stopni. Wiatr będzie nadal porywisty, na północy kraju okresami dość silny, początkowo w porywach do 80 km/h.

Prognoza pogody na kolejne dni

W poniedziałek (16.10) ma być nadal chłodno – około 10 stopni Celsjusza w całym kraju. Wtorek (17.10) zapowiada się pogodnie, za wyjątkiem Pomorza, gdzie możliwy jest przelotny deszcz. W nocy na południu i wschodzie możliwe są przygruntowe przymrozki. W dzień chłodno od 8 do 12 stopni.

W środę (18.10) z północy na południe kraju przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 7 do 12 stopni. W czwartek pojawi się więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Gdzieniegdzie popada słaby deszcz, a w górach i na Suwalszczyźnie możliwe są opady śniegu. Termometry pokażą od 3 stopni na północnym wschodzie do 10 stopni na zachodzie.