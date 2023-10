Ogromna wygrana w Lotto Plus. Wiemy, gdzie padła "szóstka"

Wyniki losowania Lotto z 12 października to: 9, 16, 17, 18, 27, 41. Losowanie Lotto Plus: 18, 28, 34, 40, 44, 46. Tym razem "szóstka" padła w grze z plusem. Zwycięzca zawarł zakład na chybił trafił i wygrał milion złotych.

Wygrana w Lotto Plus

Totalizator Sportowy poinformował, że zwycięski kupon zawarto w punkcie Lotto przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Kędzierzynie-Koźlu w województwie opolskim. Wcześniej w mieście trafiono trzy "szóstki" w Lotto, najwyższa w wysokości ponad 5,8 mln złotych padła w tym samym punkcie w 2015 roku.

Kolejne szansa na wygranie dużej sumy pieniędzy w Lotto już w sobotę 14 października, kumulacja wynosi 3 mln złotych. W Eurojackpot do zgarnięcia jest aż 240 mln złotych, losowanie w tej grze odbędzie się w piątek 13 października.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany (mix). Cena zakładu to 3 złote. Totalizator Sportowy przypomina, że warto dopłacić złotówkę do zakładu i poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o 1 mln zł w Lotto Plus.