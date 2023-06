Najpierw uderzy niż Marcellinus, później eksplozja ciepła. Do Polski wrócą upały

Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, prognozy się nie pomyliły. Pogoda we wtorek będzie deszczowa, w całej Polsce możliwe są również burze. Do naszego kraju z Zachodu idzie niż Marcellinus. Nawałnica, która we wtorek przetoczyła się w Niemczech, zalała Berlin.

W Polsce najbardziej intensywne burze prognozowane są na razie na wschodzie. Tam może spaść do 30 mm deszczu.

Pogoda. Ochłodzenie i burze, upały wrócą w lipcu

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Najchłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich 17-19 stopni.

W drugiej połowie tygodnia znów się ociepli. Jak podaje portal Twojapogoda.pl, w czwartek do Polski zacznie napływać bardzo ciepłe, a potem gorące powietrze z południowo-zachodniej części Europy. Będzie od 22 do 26 st. C.

Powrót upałów prognozowany jest na piątek. Na zachodzie termometry wskażą od 28 do 30 st. C. Niestety pogodna aura nie utrzyma się długo. Jeszcze przed weekendem nadejdzie kolejny front z burzami i ulewami - czytamy na portalu Twojapogoda.pl.

Natomiast amerykański model GFS pokazuje, że bardzo gorąco zrobi się w naszym kraju w przyszłym tygodniu. 7 lipca termometry na Pomorzu i w centrum kraju pokażą nawet 32 st. C.

Prognoza długoterminowa IMGW na lipiec wskazuje, że w nadchodzącym miesiącu możemy spodziewać się wysokich temperatur. "W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej" – podał Instytut.

RadioZET.pl/PAP/Twojapogoda.pl/IMGW