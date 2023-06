Prognoza pogody na lipiec. Będzie groźnie. Upały, burze, powodzie, a nawet tornada

Najnowsza długoterminowa prognoza pogody na wakacje została opracowana przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy porównali prognozowaną średnią temperaturę i sumę opadów z normą wieloletnią z lat 1991-2020. Okazuje się, że w lipcu czekają nas rekordowe upały. "W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej" – podał Instytut.

fot. IMGW

Pogoda długoterminowa na lipiec. Upały przyniosą burze, a nawet tornada

Eksperci z portalu fanipogody.pl przeanalizowali prognozy amerykańskiego modelu klimatycznego CFS na lipiec 2023. Wynika z nich, że Polskę nawiedzi fala tropikalnych upałów. "Najdłuższe okresy gorąca są prawdopodobne zwłaszcza na południu i w centrum oraz okresami na zachodzie kraju. [...] Okresowo niższe temperatury są możliwe w momencie spływu powietrza np. polarno-morskiego znad Atlantyku Północnego" – czytamy. Gorących i upalnych dni ma być więcej niż w czerwcu.

Upały skutkować będą gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi: burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu. "Komórki burzowe okażą się punktowe i miejscami gwałtowne, co może prowadzić do szkód. Głównym zagrożeniem okażą się zalania, a nawet powodzie błyskawiczne, co w warunkach słabego przepływu mas powietrza może być częstym, lecz lokalnym zjawiskiem. [...] Zdarzą się jednak groźne incydenty z opadami dużego gradu powyżej 2-3 cm, ulewami, licznymi wyładowaniami, a nawet pojedynczymi tornadami" – wyjaśniają synoptycy.

Warto pamiętać, że prognoza długoterminowa jest obarczona niepewnością oraz dużym ryzykiem błędu i powinna być traktowana orientacyjnie. W przypadku wydania ostrzeżeń meteorologicznych IMGW zaleca śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. "Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" – apelują służby.

