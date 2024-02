IMGW ostrzega w kolejny dzień przed wichurami. W Polsce pogoda wciąż zaskakuje jak na zimę - jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Agnieszka Prasek - na południowym zachodzie temperatura wzrośnie do 8-9 stopni Celsjusza. Nadal będzie dość silnie wiało.

- Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 6 stopni w centrum, do 8-9 stopni Celsjusza na południowym zachodzie – podała synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW: Niemal cała Polska w alertach. Chodzi nie tylko o wichury

Odczuwalność temperatury będzie obniżał silny wiatr. W porywach jego prędkość sięgać może do 85 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach osiągnie do 130 km/h, w Sudetach aż do 160 km/h.

Z tego powodu IMGW w kolejny dzień wydał alerty przed silnym wiatrem. 5 lutego dotyczą one terenu wszystkich 16 województw. „Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu” – czytamy. Wolna od ostrzeżeń pozostanie jedynie północna część Wielkopolski, północna część Ziemi Lubuskiej oraz południowe powiaty Zachodniego Pomorza.

fot. screen: Meteo.imgw.pl, mapa alertów 5 lutego

Do południa może też padać obfity deszcz w Sudetach, a po południu i wieczorem nad Bałtykiem. Nad morzem może spaść łącznie 6 cm deszczu. „Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 60 mm. Najbardziej intensywne opady prognozowane są w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek przed południem” – ostrzegł IMGW.

W powiecie karkonoskim oraz Karpatach obowiązują ponadto czerwone alerty (3. stopnia) przed roztopami. "W rejonach zalegania pokrywy śnieżnej prognozuje się opady deszczu i wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż. Temperatura minimalna od około 0 do 3 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 3 do 5 st. C. Suma opadów deszczu za cały okres ostrzeżenia od 25 mm do 45 mm" - głosi treść ostrzeżenia. Alerty przed skutkami odwilży w górach obowiązują do poniedziałkowego wieczora.

Źródło: Radio ZET/Meteo.imgw.pl/PAP