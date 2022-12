Pogoda szaleje. IMGW wydał ostrzeżenia. Możliwe są nawet burze

Pogoda w Polsce zmienia się za sprawą ośrodka wysokiego ciśnienia z południa kontynentu. Z zachodu do kraju napływać będzie chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego.

Pogoda na dziś

We wtorek dominować będzie duże zachmurzenie. Synoptycy IMGW prognozują w całym kraju mieszane opady – deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 centymetrów. Na Wybrzeżu możliwe burze.

Dziś temperatura maksymalna wyniesienie od 2 do 5 stopni Celsjusza na terenie niemal całego kraju. Najcieplej będzie na południowym wschodzie: do 7 stopni. Wiatr będzie dość silny i porywisty – do 85 km/h na Wybrzeżu. Na pozostałym obszarze do 60 km/h.

W nocy z wtorku na środę (27/28 grudnia) prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem, deszczu i śniegu. Najwięcej opadów może wystąpić na wschodzie i północnym wschodzie. Temperatura spadnie do -6 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i -2 na przeważającym obszarze kraju.

Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na oblodzenia i silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który ma występować do wtorku wieczorem. Alert dotyczy dwóch województw:

zachodniopomorskiego , w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

, w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim; pomorskiego, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

IMGW ostrzega również przed oblodzeniem dróg i chodników. Jest ono spodziewane do godziny 12 we wtorek. Alarm synoptyków obowiązuje w województwie dolnośląskim w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim i Jelenia Góra.

RadioZET.pl/IMGW/PAP