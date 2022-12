Pomarańczowe alerty IMGW. Przekroczone zostały stany ostrzegawcze

Pogoda przyniosła ocieplenie w ostatnich dniach przed świętami Bożego Narodzenia. Dodatnie temperatury spowodowały topnienie wielkich mas śniegu, który po intensywnych opadach w połowie grudnia paraliżował komunikację w kraju.

Topnienie śniegu w połączeniu z bieżącymi opadami oznacza wezbrania w niektórych regionach Polski. Do tego stopnia, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w piątek przed południem o przekroczeniu stanu ostrzegawczego w rzekach na Podkarpaciu, w Małopolsce, woj. świętokrzyskim, części woj. śląskiego, w okolicach Wrocławia oraz na Podlasiu.

Pomarańczowe alerty IMGW. Stany ostrzegawcze na rzekach

Alarmy hydrologiczne drugiego stopnia, wydane przez IMGW, dotyczą następujących rzek i regionów:

Ślęzy (woj. dolnośląskie)

Wisły i jej dopływów w woj. śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim (wraz z największymi – Sanem, Wisłoką, Pilicą w jej górnym biegu)

zlewni rzek na Podlasiu (Biebrza, Nurzew, Górna Narew, Niemen, Supraśl) i Mazurach (Górny Ełk, Górna Jegrznia)

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. "Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze" - podano w komunikacie. Alerty będą ważne do godziny 10.30 w sobotę, a na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu do godz. 12 w sobotę 24 grudnia.

"Zjawiska lodowe na rzekach stopniowo zanikają. Aktualnie notujemy: śryż i/lub lód brzegowy na Wisłoku, Narwi, Biebrzy i Bugu, pokrywę lodową na Narwi i Bugu również lokalnie na Łynie Na rzekach obserwujemy wzrosty związane ze spływem wód roztopowych" - dodał w kolejnym wpisie na Twitterze IMGW.

