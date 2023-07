Potężny upał do 48 stopni. Nadciąga Charon bis, w Polsce rollercoaster

Pogoda w lipcu 2023 bije rekordy ciepła. Nad Włochy nadszedł w poniedziałek nowy antycyklon, który w najbliższych dniach przyniesie na południu kraju temperatury od 45 stopni w Apulii do 48 stopni na Sardynii. Kolejną falę gorąca meteorolodzy nazwali Charon bis.

Upał ten podniesie też znacznie temperaturę mórz, co jest bardzo poważnym problemem – wyjaśniają eksperci we włoskich mediach. Jak podkreślają, pod koniec lipca temperatura wody w morzu ma wzrosnąć do 32 stopni i będzie wyższa nawet niż na Karaibach. Pod tym względem – dodają – obecne lato będzie gorsze od poprzedniego i bardziej niż kiedykolwiek można przekonać się obecnie, że zmiany w wyniku globalnego ocieplenia sprawiają, że we Włoszech klimat staje się coraz bardziej tropikalny.

Meteorolodzy zaznaczają, że po każdej fazie kolejnego antycyklonu afrykańskiego z temperaturami 40-48 stopni nadchodzą gwałtowne burze z gradobiciem. W minionych dniach kulki gradu wielkości piłek tenisowych spowodowały olbrzymie straty w uprawach zbóż, warzyw i owoców oraz w winnicach w regionach Wenecja Euganejska, Lombardia i Emilia-Romania. W wielu gospodarstwach rolnych zniszczone są też szklarnie i dachy budynków.

Pogoda długoterminowa na 7 dni

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w tym tygodniu należy się spodziewać dynamicznej aury. Będą okresy ciepłe, a miejscami nawet gorące, ale pojawią się też przelotne opady deszczu, miejscami także burze, które lokalnie mogą mieć dość gwałtowny przebieg.

Pogoda we wtorek 15 lipca na południu kraju wciąż będzie obfitować w niebezpieczne zjawiska. Ochłodzi się. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazywać będą od 18-20 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat do 27 stopni miejscami na wschodzie. W środę 26 lipca czeka nas przeplatanie się chmur ze słońcem. Miejscami występować będą przelotne opady deszczu. Wciąż będzie dość chłodno – od 18 do 23 stopni Celsjusza.

Zdecydowanie ładniejsza pogoda prognozowana jest na czwartek 27 lipca. Czeka nas wtedy sporo pogodnego nieba z temperaturą od 20-23 stopni na północy do 27 stopni na południowym zachodzie. W piątek 28 lipca miejscami na zachodzie powrócą upały. Zachmurzenie będzie przeważnie duże, ale z pojawiającymi się okresami większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie padać będzie deszcz. Termometry wskażą od 20-24 stopni na północy do nawet 30 stopni na południowym zachodzie.

W sobotę 29 lipca nad Polskę dotrze strefa frontu atmosferycznego, przez co w zachodniej połowie kraju pojawią się burze, a przelotny deszcz spodziewany jest niemal w całym kraju. Wciąż będzie gorąco – od 23-27 stopni na północy do 32 stopni w centrum. W niedzielę 30 lipca strefa burz przemieści się nad wschodnią Polskę. Zrobi się nieco chłodniej. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 22 stopni nad morzem do 28 stopni w centrum i na południu.

