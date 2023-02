Powietrze znad Sahary nadciąga do Polski. Będzie nawet 15 stopni w cieniu

W najbliższych dniach będziemy musieli nadal zmagać się z siarczystym mrozem, który szczególnie na południu kraju daje się mocno we znaki. Jak informuje IMGW, Europa północna i częściowo Półwysep Iberyjski są pod wpływem niżów. Nad resztą kontynentu dominuje wyż z centrum nad Ukrainą. Polska nadal jest w zasięgu tego wyżu. Pozostaniemy w tym samym zimnym powietrzu arktycznym.

Noc ze środy na czwartek będzie mroźna. - Temperatura minimalna wyniesie od ok. minus 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, i to nie tylko w obszarach podgórskich, do ok. minus 4-5 stopni Celsjusza na zachodzie i na północy kraju. Najcieplej będzie na Wybrzeżu. Tam minus 2 stopnie. Natomiast w rejonach podgórskich Karpat można się spodziewać spadku temperatury nawet do minus 18 stopni Celsjusza – ostrzegł synoptyk IMGW Kamil Walczak, przypominając o wydanych dla obszarów podgórskich Karpat i Sudetów ostrzeżeniach przed silnym mrozem na najbliższe noce.

Powietrze znad Sahary nadciąga do Polski. Koniec mrozów

Mroźne noce utrzymają się przez kilka najbliższych dni. Od weekendu stopniowo będzie się ocieplać i po nim na zachodzie jest szansa nawet na 10 stopni Celsjusza na plusie. W przyszłym tygodniu może zrobić się słonecznie, niemal bezwietrznie i na plusie w całym kraju.

Jak podaje serwis twojapogoda.pl, do Polski znad Sahary nadciąga ciepłe powietrze. Pogoda zacznie się poprawiać już weekend, a od przyszłego tygodnia obserwować będziemy duże zmiany.

fot. WX Charts, Fanipogody.pl

"Pierwsze przyjemne powiewy ciepła poczujemy jeszcze w tym tygodniu. W piątek (10.02) ustąpi całodobowy mróz, a w weekend (11-12.02) termometry pokażą w zachodnich województwach od 7 do 10 stopni. Ciepłu będą towarzyszyć większe rozpogodzenia i słaby wiatr" - informuje portal.

Za kilka dni nawet 15 stopni Celsjusza w cieniu

W przyszłym tygodniu, czyli od 13 lutego, napłynie do Polski powietrze charakterystyczne dla wczesnej wiosny. Termometry w całym kraju wskażą powyżej 5 stopni, a nawet od 7 do 10 stopni. Na zachodzie i południowym zachodzie miejscami możliwe będzie nawet 15 stopni w cieniu.

Oglądaj

Podobną prognozę przygotował portal FaniPogody.pl. "Za sprawą napływu znacznie cieplejszego powietrza, mróz dwucyfrowy wycofa się z kraju już na początku drugiego dekady lutego. Temperatura w wielu regionach nawet nocami częściej będzie na kilkustopniowym plusie. Ujemne wartości na termometrach staną się rzadsze i wystąpią tylko lokalnie. Głównie w górach i na obszarach podgórskich. Całodobowy mróz wycofa się z Polski i nadejdzie odwilż, która spowoduje dynamiczny ubytek pokrywy śnieżnej w wielu miejscach" - czytamy.

RadioZET.pl/ PAP/ twojapogoda.pl/ FaniPogody.pl