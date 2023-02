Meteorolodzy alarmują. W środę nad Polską niezwykle rzadkie zjawisko

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna Europa i częściowo Półwysep Iberyjski będą w środę pod wpływem niżów. Nad resztą kontynentu dominować będzie wyż z centrum nad Ukrainą.

Polska pozostanie 8 lutego w zasięgu tego wyżu, który przyniósł nam zimę w obecnej odsłonie, z mrozem i śniegiem. Już we wtorek w całym kraju IMGW odnotowano ciśnienie przekraczające poziom 1040 hPa. 7 lutego najwyższy pomiar wskazała stacja w Bielsku-Białej – 1043 hPa.

Pogoda. 8 lutego ekstremalnie wysokie ciśnienie w Polsce

Jeszcze wyższe ciśnienie będzie nam towarzyszyło w codzienności w środę. Synoptyk Arkadiusz Płachta prognozował w Onecie, że najwyższe pomiary, sięgające 1047 hPa, wystąpią na obszarze południowo-wschodniej Polski. Dodajmy, że umiarkowany poziom ciśnienia to 1013 hPa.

Ekstremum ciśnieniowe niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Jak tłumaczył kardiolog prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak w rozmowie z Medonetem, gdy wskazania ciśnieniomierza się szybko zmieniają, może dojść do incydentów pękania blaszek miażdżycowych, a więc zawałów serca i udarów mózgu. - Może również wystąpić wzrost częstości napadów zaburzeń rytmu serca, np. migotania przedsionków - powiedział ekspert.

W takie dni o swoje zdrowie powinny szczególnie zadbać osoby z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi. Kardiolog zalecił, by zdecydowały wówczas o spokojniejszym trybie dnia i nieforsowaniu organizmu.

W środę zapowiada się w pogodzie niewielkie zachmurzenie, jedynie na północy, wschodzie oraz w centrum. Rano lokalnie wystąpią zanikające mgły, które ograniczą widzialność do 300 metrów (mogą osadzać szadź). Temperatura maksymalna na wschodzie oraz w pasie pojezierzy od -4 do -1 st. C, na pozostałym obszarze od 0 do 2 st. C.

