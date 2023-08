Pył wulkaniczny nad Polską? Jest komunikat IMGW, pokazali mapę

Wulkan Etna "obudził się" w nocy z 13 na 14 sierpnia. "W wyniku opadania pyłów wulkanicznych i znacznego ograniczenia widoczności w Katanii wprowadzono zakaz poruszania się pojazdami jednośladowymi, a dla pozostałych wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wstrzymano również ruch pasażerski na lotnisku, które pozostanie zamknięte przynajmniej do godziny 6 rano we wtorek 15 sierpnia" - poinformował w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wybuch wulkanu Etna. Jest komunikat IMGW

Wirtualna Polska poinformowała, że erupcja Etny wyrzuciła do atmosfery pył wulkaniczny, który może pojawić się daleko poza basenem Morza Śródziemnomorskiego. "Obecny ruch mas powietrza w środkowej troposferze, na poziomie izobarycznym 700 hPa, sugeruje, że w najbliższych godzinach pyły wulkaniczne pozostaną głównie nad obszarem basenu Morza Śródziemnego. Później transport pyłów nad Europę Centralną nie jest jednak wykluczony" - dodano w komunikacie IMGW.

Agencja AFP poinformowała, że popiół na drogach na Sycylii może zwiększyć poślizg i zwiększyć ryzyko wypadków. Wysoka na prawie 3324 m Etna jest najwyższym aktywnym wulkanem w Europie.

Często obserwowane są jej erupcje, co przynosi trudności dla mieszkańców i turystów. Ostatnio z powodu erupcji lotnisko w Katanii zostało zamknięte 21 maja.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska