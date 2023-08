Obudziła się Etna. Zamknięto lotnisko i zakazano używania motocykli

Pyłem wulkanicznym pokryły się w Katanii drogi, okoliczne nadmorskie plaże oraz pasy startowe lotniska, które w ostatnich tygodniach było sparaliżowane po pożarze w połowie lipca.

Lotnisko miało być zamknięte do godz. 13, ale czas ten przedłużono do wieczora. Blokada przypada na dzień wyjątkowo nasilonego ruchu turystycznego przed wtorkowym świętem Ferragosto i oznacza poważne utrudnienia na Sycylii. W wydanym komunikacie dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by zwrócili się po informacje do linii lotniczych.

Włochy. Obudziła się Etna. Zamknięto lotnisko w Katanii

Burmistrz Katanii Enrico Trantino zakazał używania motocykli i skuterów przez następne 48 godzin. "Kilka obszarów miasta jest pokrytych warstwą pyłu wulkanicznego” – poinformował ratusz na swojej stronie internetowej.

Agencja AFP poinformowała, że popiół na drogach może zwiększyć poślizg i zwiększyć ryzyko wypadków. Wysoka na prawie 3324 m Etna jest najwyższym aktywnym wulkanem w Europie.

Często obserwowane są jej erupcje, co przynosi trudności dla mieszkańców i turystów. Ostatnio lotnisko w Katanii zostało zamknięte z powodu erupcji na jeden dzień 21 maja 2023 r.

RadioZET.pl/AFP/PAP