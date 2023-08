Prognoza długoterminowa. Nowe zagrożenie na horyzoncie. "Popsuje pogodę"

Pogoda jest upalna w całym kraju. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski przekazał, że w środę 16 sierpnia temperatura maksymalna we wschodniej i centralnej części kraju wyniesie 33-34 st. Celsjusza. Na południu będzie około 32 st., a w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim 31-32 stopnie.

Prognoza pogody na środę. Alerty IMGW

IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. W środę prawie w całym kraju wydano pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem dla województw:

lubuskiego (w powiecie wschowskim),

wielkopolskiego (oprócz powiatów północnych),

kujawsko-pomorskiego (poza powiatami północnymi),

warmińsko-mazurskiego (bez powiatów północno-zachodnich),

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego,

opolskiego,

dolnośląskiego (z wyjątkiem powiatów południowych),

śląskiego (poza powiatem żywieckim),

małopolskiego (poza powiatami: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim),

podkarpackiego (bez powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego).

Ostrzeżenia IMGW I stopnia przed upałem obowiązują w województwie śląskim (w powiecie żywieckim), małopolskim (powiaty: nowotarski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki) oraz podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim).

Instytut wydał także alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla woj. śląskiego (powiat żywiecki), małopolskiego (powiaty: nowotarski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki) i podkarpackiego (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim).

Pogoda długoterminowa. Front przyniesie groźne burze

Burze pozostaną na dłużej. - [...] Na zachodzie będzie wchodził front, który popsuje nam pogodę. Temperatura maksymalna w tym rejonie wyniesie 27-28 st. Celsjusza, więc już bez upału - wyjaśnił Walijewski. Zaznaczył, że tak będzie w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim i praktycznie całym wielkopolskim, bez krańców wschodnich i południowych.

- Na tym froncie, niestety, będą tworzyły się groźne burze. Te burze będą bardziej deszczowe i gradowe. Wstępne prognozy mówią, że spadnie od 20 do 40 mm deszczu - powiedział synoptyk. - Najpierw przyjdą chmury, a zaraz za nimi niebezpieczne burze, które wystąpią w godzinach popołudniowych i nawet wieczornych - dodał.

W środę strefa opadów z burzami obejmie całą zachodnią Polskę i częściowo południe kraju. Na terenach podgórskich burze będą najsilniejsze, tam również możliwy jest grad. Wiatr powieje z prędkością do 75 km/h. Suma opadów wyniesie 30 mm. W zachodniej Polsce burze będą słabsze, do 20 mm, z porywami wiatru do 65 km/h.

Walijewski przekazał, że w czwartek i piątek burze będą się przemieszczały na wschód i później będą już nad całym krajem. - Cały czas będzie upalnie do 31 st. Celsjusza, choć nie tak jak teraz - dodał. - Do końca tygodnia czeka nas upał i tropikalne noce z drobnymi przerwami - podsumował.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo/IMGW