Silne burze śnieżne nad Polską. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia

Burza śnieżna przechodząca przez północne Mazowsze dotarła późnym popołudniem do Warszawy. "Na ulicach stolicy pracują służby oczyszczania miasta, obecnie 170 pługosolarek, które w pierwszej kolejności zabezpieczają kluczowe jezdnie. Za bezpieczeństwo na chodnikach, które przylegają do nieruchomości, odpowiadają ich właściciele lub zarządcy. Apeluję o działanie. Warunki są wyjątkowo trudne. Uważajcie na siebie i w miarę możliwości korzystajcie z metra i tramwajów" – napisał w serwisie społecznościowym X prezydent Rafał Trzaskowski.

Zarząd Oczyszczania Miasta w oddzielnym komunikacie zapewnił, że przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic i chodników, monitoruje aktualne dane meteorologiczne oraz prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje.

Burze śnieżne w Polsce. Synoptyk IMGW: do 10 cm śniegu

Synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniesie na wschodzie minus 8 st. C, a w centrum kraju minus 6 st. C. Najcieplej będzie na południowym wschodzie oraz nad morzem - do minus 3 st. C.

Wiatr ma być okresami dość silny, w porywach do 70 km/h. Nad morzem osiągnie prędkość do 90 km. Powieje z zachodu i północnego zachodu powodując zawieje i zamiecie śnieżne. Intensywne opady spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed śnieżycami obowiązują na terenie województwa: pomorskiego (powiaty: wejherowski, pucki, Gdynia, Gdańsk, Sopot, gdański, kartuski, kościerski, starogardzki, tczewski, kwidzyński, sztumski, malborski i nowodworski) oraz warmińsko-mazurskiego (powiaty: Elbląg, elbląski i braniewski). Niższy stopień alertów ogłoszono także w województwie pomorskim (powiaty: lęborski, Słupsk, słupski, bytowski, człuchowski i chojnicki), zachodniopomorskim (bez powiatów na południowym zachodzie regionu) oraz w powiecie złotowskim w Wielkopolsce.

Źródło: Radio ZET/IMGW