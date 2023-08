Synoptycy ostrzegają: tak będą wyglądać kolejne dni. Zagrożona prawie cała Polska

Upały wróciły do Polski wraz z długim weekendem. Wcześniejsze prognozy wskazywały na to, że w sierpniu będziemy musieli pożegnać się z letnią pogodą i przygotować na spore ochłodzenie. Zanim to jednak nastąpi, w nadchodzących dniach skwar i wysokie temperatury nie dadzą nam spokoju. To zdecydowanie nie koniec lata.

Żar będzie się lał z nieba na terenie praktycznie całego kraju. Nawet w górach nie odpoczniemy od upału - IMGW wydał dla tego regionu ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jedynie turyści wypoczywający nad morzem mogą liczyć na komfortowe temperatury. Północna część kraju nie jest objęta alertami.

Synoptycy ostrzegają: tak będą wyglądać kolejne dni

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami wydano dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz południowej części województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

"Temperatura maksymalna od 30 do 34 st. C., minimalna, w nocy, od 18 do 21 st. C." - podał IMGW. Na większości obszaru kraju alerty obowiązują do czwartku 17 sierpnia.

Dla Karpat i Sudetów wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. IMGW prognozuje wystąpienia na tych terenach temperatury maksymalne w dzień miejscami od 29 do 31 st. C. Natomiast minimalne w nocy od 15 do 17 st. C. Alert obowiązuje do wtorkowego wieczora. Ostrzeżenia mogą być kontynuowane.

RadioZET.pl/ Marta Stańczyk (PAP)/ IMGW