Szokujące temperatury. Ciepło zaatakuje też Polskę. Czerwień na mapach

Pogoda w grudniu nie przestaje zaskakiwać. Rekordową o tej porze roku temperaturę ponad 25 stopni Celsjusza zanotowano na północy Włoch – poinformowała w niedzielę regionalna agencja ds. ochrony środowiska. Najgoręcej było w sobotę w okolicach Turynu i Cuneo. Raport na temat pogodowych anomalii w alpejskim regionie sporządzono na podstawie pomiaru 105 termometrów rozmieszczonych w różnych miejscowościach.

W Piemoncie niemal wszędzie panuje wiosenna aura. W wielu miejscach brakuje śniegu i nie ma nadziei na białe Boże Narodzenie. Porywisty wiatr wywołał wiele szkód.

Pogoda w Boże Narodzenie. Szykują się dwucyfrowe temperatury

Jak informuje IMGW, nad Polskę przemieszcza się niż znad Morza Norweskiego oraz ciepły front atmosferyczny. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia zobaczymy na termometrach dwucyfrowe wartości.

W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura wzrośnie do około 5 stopni w centrum i 8 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzić będą w deszcz. W dzień termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni na północnym wschodzie, około 9 w centrum, do 11 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie nadal dość silny, w porywach do 75-85 km/h. Wysoko w Karpatach prognozowane są porywy do 110 km/h, a w Sudetach do 160 km/h.

Źródło: Radio ZET/PAP/IMGW