Zacznie się w Wigilię. Niebezpieczne zjawiska w Polsce, IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda w Wigilię będzie pochmurna i deszczowa. Szczególnie groźne będą marznące opady, które wystąpią na północy i północnym-wschodzie oraz południu kraju.

Temperatury maksymalne będą mocno zróżnicowane – od minus 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, ok. 3-4 stopni w centrum, do 10 stopni Celsjusza na zachodzie, gdzie będzie najcieplej – podało IMGW.

Pogoda w święta. IMGW wydał alerty dla 15 województw

W ciągu najbliższej doby w wielu miejscach Polski wystąpią niebezpieczne zjawiska. IMGW wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw, z wyjątkiem świętokrzyskiego.

Szczególnie groźnie będzie na Wybrzeżu. IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed silnym wiatrem dla nadmorskich powiatów w dwóch województwach:

zachodniopomorskim - alert 2. stopnia dla nadmorskich powiatów będzie obowiązywał od godz. 21 w Wigilię do godz. 21 w pierwszy dzień świąt, dla pozostałych powiatów wydano alert 1. stopnia przed silnym wiatrem od godz. 23 w Wigilię do godz. 14 w pierwszy dzień świąt,

pomorskim - alert 2. stopnia dla powiatów lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, słupskiego i Słupska od godz. 21 w Wigilię do godz. 21 w pierwszy dzień świąt. Dla pozostałych powiatów wydano ostrzeżenie 1. stopnia przed silnym wiatrem, które będzie obowiązywało od północy do godz. 18 w pierwszy dzień świąt.

Ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym wiatrem będą obowiązywały od godz. 23 do godz. 14 w pierwszy dzień świąt w całym województwie lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim, a także od północy do godz. 18 w kujawsko-pomorskim, a także w zachodnich powiatach województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i łódzkiego od północy do godz. 18 w pierwszy dzień świąt oraz w zachodnich powiatach woj. opolskiego od godz. 23 w Wigilię do godz. 14 w pierwszy dzień świąt.

Strażacy na Dolnym Śląsku już od rana interweniowali kilkadziesiąt razy do powalonych drzew i zerwanych linii energetycznych. - Od nocy padał śnieg, na drogach jest ślisko i często biało, już było kilka poważnych kolizji dzisiaj rano tylko na A4. Z tym śniegiem jednak oprócz terenów górskich szybko się pożegnamy, bo temperatura będzie rosnąć na zachodzie kraju do 9 stopni na plusie - relacjonuje reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr. Jak dodaje, będzie też padać deszcz i już na Śląsku i w Małopolsce IMGW ostrzega przed marznącymi opadami. Są też alerty o roztopach i wezbraniach na rzekach, najgroźniej jest na dopływach Widawy i Baryczy na Dolnym Śląsku.

Marznące opady i roztopy na południu, Pomorzu i północnym wschodzie

IMGW wydał alerty 1. stopnia przed marznącymi opadami dla województw:

pomorskiego - będą aktualne w całym województwie z wyjątkiem Trójmiasta w Wigilię w godz. 14-19 do wieczora, a miejscami także do północy)

podlaskiego - będą aktualne w całym województwie w Wigilię wieczorem aż do północy

mazowieckiego - będą aktualne w północnych i północno-wschodnich powiatach w Wigilię w godz. 17-21

lubelskiego - będą aktualne w powiatach na północy i wschodzie województwa w Wigilię w godz. 17-21

warmińsko-mazurskiego - będą aktualne w całym województwie wieczorem aż do północy

dolnośląskiego - obowiązują od godz. 3 do godz. 10 w Wigilię w powiatach zgorzeleckim, bolesławieckim, legnickim i Legnicy, jaworskim, świdnickim, średzkim, wrocławskim i Wrocławiu, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim i Wałbrzychu.

opolskiego - obowiązują od godz. 5 do godz. 12 w Wigilię w całym województwie z wyjątkiem powiatów w jego północnej części.

śląskiego - obowiązują w godz. 5-12 w Wigilię tylko w południowych powiatach.

małopolskiego - obowiązują w godz. 10-16 w Wigilię tylko w południowych powiatach.

podkarpackiego - obowiązują w godz. 14-21 w Wigilię tylko w południowych powiatach.

Ponadto IMGW wydał również alert 1. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu powiecie żywieckim na Śląsku, obowiązujący od godz. 14 w Wigilię do godz. 4 w pierwszy dzień świąt, oraz alerty 2. stopnia przed roztopami dla południowych powiatów na Śląsku, w Małopolsce i woj. podkarpackim od godz. popołudniowych w Wigilię do wieczora w pierwszy dzień świąt. Jak podało IMGW, prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej.

fot. IMGW

Źródło: Radio ZET/IMGW/PAP