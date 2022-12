"To wszystko znów zamarznie". Fatalna prognoza pogody IMGW

Oblodzenie okazało się we wtorek, po zelżeniu mrozów, ogromnym utrudnieniem. W całej Polsce piesi i kierowcy nie byli w stanie sprawnie przemieszczać się po chodnikach i ulicach. Doszło nawet do dwóch tragicznych wypadków – po upadkach na śliskie chodniki zmarli piesi z Warszawy i Włocławka.

Niestety, z prognozy pogody wynika, że to nie koniec zmagań ze "ślizgawicą" na drogach. Z zapowiedzi Emilii Szewczak z IMGW wynika, że z oblodzeniem będziemy walczyć przez kolejne dni tygodnia.

Pogoda nie odpuści. IMGW: "Wszystko znów zamarznie"

- W ciągu dnia temperatura wzrośnie powyżej zera, ale w nocy i nad ranem w tej części kraju znów będzie mróz - ostrzegła Szewczak w rozmowie z Wirtualną Polską.

- W wielu miejscach na Podlasiu przy gruncie wciąż jest -1 st. C. W ciągu dnia temperatura będzie wzrastać powyżej zera, ale w nocy znów chwyci mróz. Nad ranem w środę linia zera stopni przebiegać będzie na osi: Wrocław, Łódź, Warszawa, Białystok - przekazała WP.pl Emilia Szewczak z IMGW.

W nocy z wtorku na środę w Krakowie temperatura może spaść do -6 st. C, a w Rzeszowie do -2 st. C. Ślisko będzie również w kolejną noc, ze środy na czwartek (21 na 22 grudnia). Wtedy oblodzenia mają dominować we wschodnich regionach Polski. - Również następnej nocy, ze środy na czwartek, na krańcach południowo-wschodnich temperatura może spaść poniżej zera. Jeśli będzie padać, to niestety to wszystko znów zamarznie - wyjaśniła WP synoptyk IMGW-PIB.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska